23 сентября, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Радий Хабиров пообещал «фатальные» последствия чиновникам за нескошенную траву вдоль дорог

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня пообещал «фатальные» последствия чиновникам, отвечающим за содержание дорог в муниципалитетах, особенно если вдоль этих дорог на въезде не скошена трава. Как следовало из хода оперативного совещания в правительстве, критика была адресована в том числе сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину и главе госкомтранса Тимуру Мухаметьянову.

Господин Хабиров сообщил, что вчера на въезде в Уфу со стороны поселка Нагаево заметил мусор и нескошенную траву. «Вам не стыдно? В некоторые города заезжать страшно! Заезд в город — это ключевая история»,— заявил он. Обращаясь к Тимуру Мухаметьянову, он поручил «разорвать цепочку дружбанов», по которой в регионе распределяются контракты на содержание дорог. «У нас УДХ (ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан».— "Ъ-Уфа") заказывает, расторговывает, контролирует (содержание дорог.— "Ъ-Уфа" ). А, может, нам эту цепочку дружбанов разорвать?» — призвал он. «Каждый мой выезд будет фатален и для вас, и для УДХ»,— пообещал следом глава региона председателю госкомтранса, добавив, что «кто-то торговать должен, кто-то — контролировать». Впредь каждое такое совещание он пообещал завершать выговором, а «после двух выговоров — до свидания».

Ирина Самойлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

интервью

Профиль пользователя