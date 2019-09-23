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Названы лауреаты фестиваля сериалов «Пилот»

Победителем российского фестиваля сериалов «Пилот» по мнению жюри стал эпизод проекта «Спи со мной», режиссер Владимир Ракша. Он также стал лучшим режиссером.

Лучшей актрисой названа Евгения Брик (проект «Дети»), актером — Александр Ильин («Родительский комитет»). Награду за лучший сценарий получил проект «Колл-центр».

Кинофестиваль прошел в Иваново.

На нем, как и в прошлом году, было представлено много чисто развлекательных сериалов. Комедия СТС «Родительский комитет» — история отца-одиночки и матери-одиночки, чьи дети оказались в одном классе. «Чудо-доктор» «Первого канала» — медицинский процедурный сериал, украшенный элементами магического реализма.

Подробнее — в публикации журнала «Огонек» «Грани сериальности».

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