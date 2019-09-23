В Оренбуржье две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

Две боевые машины воздушно-десантных войск (ВДВ) получили повреждения при десантировании в Оренбургской области, причиной стала неисправность парашютных систем, сообщают информагентства со ссылкой на Минобороны. Инцидент произошел 20 сентября.

«Десантирование техники осуществлялось только без экипажей»,— заявили в военном ведомстве. Пострадавших нет.

20 сентября в Оренбургской области проходил этап учения «Центр-2019».