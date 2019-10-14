Цена женщины

Наталья Радулова

Почему актрисы зарабатывают меньше

Приблизительно 56 процентов — на столько меньше получают за роль голливудские актрисы по сравнению с актерами. Шарлиз Терон, к примеру, еле-еле выбила в сиквеле «Белоснежки и охотника» такой же гонорар, как и у ее партнера, тогда начинающего австралийского актера Криса Хемсворта. И это Шарлиз, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», на которой вся «Белоснежка» и держалась!

А Натали Портман, у которой тоже есть «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн», даже не скрывает, что в фильме «Больше, чем секс» заработала в три раза меньше, чем Эштон Кутчер, известный лишь тем, что был женат на Деми Мур. «Нам платят много, поэтому грех жаловаться,— говорит Портман,— но разница в цифрах становится сумасшедшей». Актриса утверждает, что если в других сферах женщины получают на 20 процентов меньше, чем мужчины, то в кино разница достигает 80 процентов.

Или взять недавний скандал с обнародованием зарплат актеров фильма «Афера по-американски»: суровые парни Кристиан Бэйл и Брэдли Купер получили по $2,5 млн и 9 процентов от сборов, а Эми Адамс, обладательница двух премий «Золотой глобус», шестикратная номинантка на премию «Оскар», которая провела на съемках ровно столько же времени, получила только $1,25 млн и 7 процентов от сборов.

И вот исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера решили наконец официально разобраться, какие же гонорары у актрис и актеров в Голливуде. Они проанализировали данные по зарплатам 1343 фильмов, начиная с 1980 года. Оказалось, что разница в заработке стабильна: и десятки лет назад, и сейчас женщинам в Голливуде платят примерно на 56 процентов меньше, чем мужчинам. Несмотря на рост гонораров, гендерный разрыв за эти годы не сокращался ни разу.

Это исследование почему-то очень взбудоражило наших мужчин. Они кинулись доказывать: так и должно быть. «Когда бабы начнут приносить своим работодателям столько же денег, сколько и мужики, тогда пусть и возмущаются,— заявил в фейсбуке какой-то наш эксперт и собрал тысячи лайков.— А пока толку от актрис на экране никакого, им и роли-то дают, чтоб главному герою было с кем переспать». Эксперту осторожно попыталась возразить женщина: «То есть Кейт Уинслет можно убрать из "Титаника", а Вивьен Ли из "Унесенных ветром"?», но ее быстро заклевали другие комментаторы, выкрикивавшие: «"Титаник" собрал кассу за счет мужчины!», «Люди идут на Стэтхэма, идут на Ди Каприо, на Джонни Дэппа люди идут, а не на этих ваших Мерил Стрип».

Мужчины в наших соцсетях вполне резонно отмечали: от того, что актрисам платят меньше, очередь на главные женские роли не уменьшается. Но как же они бились за право актеров зарабатывать больше! Отсюда, из страны, где труд мужчины и так оплачивается на 30 процентов выше, чем женщины, наши люди грозили Голливуду: «Если тетки не успокоятся, если они будут и дальше требовать больше денег, больше прав и еще чтоб к ним продюсеры не приставали, то их вообще заменят нарисованными красотками — технологии ведь на месте не стоят!» Так раздухарились, что стали использовать формулировки российских начальников: «Понимать же надо: мужику еще семью кормить!»

Возмущение в Рунете затихло только когда кто-то напомнил, что Бенедикт Камбербэтч, звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа», отказался сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше. Наши были шокированы: что, правда? Вот так вот взял и отказался? Нет, серьезно? Тот самый Камбербэтч, который увлекается экстремальными видами спорта, однажды отбил от хулиганов на улице человека и на «Оскаре» попивал коньячок из фляжки, как настоящий пацан?.. Куда катится мир!