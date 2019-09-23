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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

12 130 рублей составит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Соответствующее решение кабинета министров о внесении в Госдуму такого законопроекта опубликовано в субботу на сайте правительства. По сравнению с действующим МРОТ увеличится на 7,5% (с 11 280 руб.) — до величины прожиточного минимума в целом по России. Впервые МРОТ был уравнен с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 года — тогда он вырос сразу на 18%, до 11 163 руб. По информации главы Минтруда Максима Топилина, повышение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд руб. бюджетных средств и затронет около 3,2 млн человек, половина из которых работники бюджетной сферы.


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