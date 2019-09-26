Чтение как повод для обеда

Клуб идей и знаний Anima Libera и ресторан авторской кухни «Вино&Вода» в отеле Hotel Indigo St.Petersburg — Tchaikovskogo создали оригинальный литературно-гастрономический проект.

Образовательный портал о русской литературе «Полка» разработал специально для отеля цикл из трех литературных вечеров с гастрономическим сопровождением. Тема первой встречи 28 сентября: «Мифология пьянства. Алкоголь как метафора и жизненная практика, закусочный стол как социальная скрепа, традиция литературного пьянства — от Чехова к Ерофееву». Литературовед и историк, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин расскажет о застольном ритуале в русской культуре. Как возникает российская питейная традиция? Как водка становится инструментом политического контроля для власти — и формой освобождения и бунта для населения? Как в разные времена происходила борьба с алкоголизмом? Во встрече с Андреем Зориным примет участие руководитель проекта «Полка», журналист и культуролог Юрий Сапрыкин. После лекции — фуршет в ресторане «Вино&Вода», подготовленный на основе тематических цитат из русской литературы.

26 октября с лекцией «Анна Каренина. Русский и французский обеды» выступит Влад Пискунов — бренд-шеф ресторана «Матрешка», кулинарный писатель и телеведущий.

У романа Толстого более 30 экранизаций, на его основе созданы многочисленные театральные постановки и мюзиклы. Далеко не во все из них вошла сцена обеда Левина с Облонским, но те, где можно ее увидеть, изобилуют всевозможными неточностями и просто ошибками с точки зрения гастронома. Влад Пискунов расскажет о том, что за блюда скрываются в ресторанном заказе Левина и Облонского. Лекцию будет сопровождать ужин, меню которого вдохновлено толстовскими цитатами.

Завершит цикл вечеров 23 ноября лекция «Гоголь. Еда как полнота жизни». Ее прочтет Варвара Бабицкая, редактор образовательного портала о русской литературе «Полка». Лекция пройдет в сопровождении ужина по мотивам цитат из произведений Гоголя.

Новый сезон в клубе идей и знаний Anima Libera в отеле Hotel Indigo St.Petersburg — Tchaikovskogo будет еще более насыщенным. Психология и кинематограф, гастрономия и литература — увлекательные лекции проводятся каждую неделю. Диапазон впечатляет: от новейших открытий в космосе до секретов мультипликации.