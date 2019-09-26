Рыба и сыр в «Мужике»

До конца октября в ресторане Le Moujik готовят свежую ладожскую рыбу.

У шеф-повара Руслана Агейченко есть давний друг-рыболов — его компания поставляет в Le Moujik рыбу, утром выловленную в Ладоге: форель, сига, щуку, судака. Рыбы ограниченное количество, и днем блюда с ней уже можно заказать. В ресторане решили не мудрить и поступать со свежей рыбой просто: коптить, готовить на пару или на гриле.

Еще одна находка — сыроварня «Менестрель» в Ленинградской области. По информации ресторана, на сыроварне делают сыры трех видов (два полутвердых и один мягкий) под началом французского сыровара Лео Пиго по его семейным рецептам, которые не разглашаются. Держится в секрете и порода коров, из молока которых делаются эти продукты. Коров такой породы искали целых два года. Теперь в «Мужике» сыр от «Менестреля» подают к вину и добавляют в луковый суп — хит вне зависимости от сезона.