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Луковый суп, специалитет южной Франции — хит ресторана Le Moujik

Рыба и сыр в «Мужике»

Стиль Гастрономия

"Стиль Путешествия". Приложение от , стр. 29

До конца октября в ресторане Le Moujik готовят свежую ладожскую рыбу.

У шеф-повара Руслана Агейченко есть давний друг-рыболов — его компания поставляет в Le Moujik рыбу, утром выловленную в Ладоге: форель, сига, щуку, судака. Рыбы ограниченное количество, и днем блюда с ней уже можно заказать. В ресторане решили не мудрить и поступать со свежей рыбой просто: коптить, готовить на пару или на гриле.

Еще одна находка — сыроварня «Менестрель» в Ленинградской области. По информации ресторана, на сыроварне делают сыры трех видов (два полутвердых и один мягкий) под началом французского сыровара Лео Пиго по его семейным рецептам, которые не разглашаются. Держится в секрете и порода коров, из молока которых делаются эти продукты. Коров такой породы искали целых два года. Теперь в «Мужике» сыр от «Менестреля» подают к вину и добавляют в луковый суп — хит вне зависимости от сезона.

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