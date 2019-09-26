InterContinental на юге Франции

В Лионе открылся впечатляющий по своему размаху новый отель InterContinental Lyon — Hоtel-Dieu. За последние десять лет InterContinental Hotels group открыла три отеля в знаковых городах на юге Франции: Марселе, Бордо и Лионе

Все три имеют престижный адрес, богатое историческое наследие и, конечно, современное наполнение.

При этом два здания из трех — в Марселе и Лионе — объединяет не только историческое прошлое (в «догостиничные» времена эти здания были больницами), но и имя мировой звезды архитектуры и дизайна Жана-Филиппа Нуэля (Jean-Philippe Nuel), приложившего руку к их облику в настоящем. «Мне нравится оформлять шикарные отели, потому что их интерьеры должны быть воплощением красивой мечты,— не раз признавался архитектор.— Это сложные проекты, для одного места надо создать сразу несколько разных по функциям помещений». Что ж, ему приходилось преображать не только Дворец Правосудия в Нанте или городские госпитали — в Авиньоне ему удалось сделать роскошный отель из… тюрьмы!

У Большого театра

InterContinental Bordeaux — Le Grand Hоtel

Впрочем, первый на юге Франции отель InterContinental Bordeaux — Le Grand Hоtel появился без участия Нуэля: здешние интерьеры выполнены по проекту культового французского декоратора Жака Гарсии (Jacques Garcia), сердце которого навсегда отдано временам правления Людовика XIV. Хотя здание отеля InterContinental Bordeaux — Le Grand Hotel все-таки несколько моложе «короля-солнца». Оно было построено в 1789 году французским архитектором Виктором Луи (Victor Louis) и более века оставалось частным поместьем. По легенде, в нем жили потомки самого Генриха IV, короля Франции и основателя французской королевской династии Бурбонов. В гостиницу дом превратили только в 1904 году.

Неоклассический фасад InterContinental Bordeaux — Le Grand Hоtel с коринфскими колоннами выходит на театр Grand-Theatre de Bordeaux, который был возведен тем же архитектором на десять лет раньше. Эти два здания формируют уникальный архитектурный ансамбль площади Place de la Comedie в сердце «золотого треугольника» Бордо — и принадлежат к числу главных символов города для нескольких поколений его жителей. Правда, посмотреть на них из окна могут не все гости: вид на площадь имеет только 21 из 126 номеров (включая 44 «люкса») отеля. Последняя реновация состоялась в отеле на рубеже XX и XXI веков, в 2007 году Le Grand Hotel принял первых гостей, а в 2015-м — влился в ряды InterContinental Hotels & Resorts.

Интерьеры в стиле барокко, часто в бордовой гамме — цвете знаменитых красных вин региона, полностью отражают и историческую ценность здания, и пристрастия Жака Гарсии. Особенно ярко это проявляется в Les Bains de Lea в стиле римских терм. Спа-центр отеля — это особая зона отдыха, расположенная в верхней части здания отеля и дополненная открытой террасой с джакузи и баром на крыше. В самом спа-центре — бассейн, напоминающий затопленный водой зал с колоннами, десять процедурных кабинетов, хамам, фитнес-центр и зона для чайных церемоний. С нынешнего года для процедур используются продукты знаменитого французского парфюмерно-косметического бренда Guerlain.

Открытая терраса Night Beach на крыше — это лаундж под открытым небом, где можно проводить время за созерцанием 360-градусной панорамы города. И это лучший вид на Бордо!

Как центр всемирно известного винодельческого региона, Бордо не может не предлагать туристам дегустировать местную продукцию. Так, четыре консьержа Le Grand Hotel являются членами ассоциации «Золотых ключей» (Clefs d’Or), что дает гостям возможность получить доступ к винодельням региона Бордо, закрытым для широкой публики, и к частным дегустациям вин Grand Cru в самом отеле.

За кухню всех ресторанов Le Grand Hotel отвечает всемирно известный британский шеф-повар Гордон Рамзи (Gordon Ramsay). В меню гастрономического ресторана Le Pressoir d’Argent, отмеченного двумя звездами Michelin, главный акцент сделан на использовании региональных продуктов. В брассерии Le Bordeaux Gordon Ramsay представлены блюда юго-запада Франции, а также английская кухня с такими специалитетами, как веллингтонская говядина и фиш-энд-чипс. Именитый шеф лично разрабатывает банкетное и барное меню, меню блюд, доступных для заказа в номера, а также для деловых мероприятий, которые проводятся в конференц-центре отеля.

В нем, кстати, 13 переговорных комнат для встреч, мероприятий, приемов и семинаров, рассчитанных на 250 человек. Каждый зал наполнен естественным светом и имеет доступ к четырем стильным фойе, размеры которых варьируются от 55 до 120 кв. м. Общая площадь пространства для бизнеса — 1000 кв. м.

У Старого порта

InterСontinental Marseille — Hotel-Dieu

В Панье, самом старом районе второго по величине города Франции Марселя, гостиничный комплекс InterContinental открылся в 2013 году. С XII века на этом холме располагался главный городской госпиталь, а само здание, в котором теперь расположен отель, строилось и достраивалось на протяжении XVIII–XIX веков. Главный корпус в неоклассическом стиле спроектировал Жак Ардуэн-Мансар, две грандиозные парадные лестницы с коваными перилами создал архитектор Бран. В 1865 году к основному корпусу пристроили два крыла, и на торжественном открытии больницы в ноябре 1866 года присутствовал лично император Наполеон III.

В XX веке зданию был присвоен статус памятника архитектуры (до сих пор внутри InterContinental Marseille Hotel-Dieu можно увидеть элементы разных эпох, вплоть до первых построек XII века), а в XXI муниципальный совет Марселя принял решение переоборудовать его в отель.

Идеи для нового облика Жан-Филипп Нуэль, по его собственным словам, черпал в Средиземном море, в самом городе и его истории. В частности, городская больница не была закрытым лечебным учреждением — двери ее были открыты для всех. И нынешний дизайн с множеством панорамных окон и стеклянных стен подчеркивает это. Минеральные оттенки натурального камня вторят цветам города и его исторических памятников, а Средиземное море «является» гостям в виде стилизованных камней и бухт, скульптур рыб, ковров с песочным принтом.

К первоначальной архитектуре Нуэль добавил стеклянную крышу в лобби, с которой открывается вид на фасад здания, к истории отсылают элементы декора номеров: роспись на стенах, кожаные изголовья кроватей, ванны с чугунной отделкой, деревянные ниши и прочее.

Реновация одного из крупнейших исторических памятников города продолжалась более пяти лет, в ходе ремонтных и реставрационных работ потрачено €100 млн. Были восстановлены многие исторические детали, а также обнаружились интересные археологические находки, которые теперь представлены в публичной зоне отеля.

Общая площадь InterContinental Marseille Hotel-Dieu составляет более 23 тыс. кв. м. В отеле 194 номера (включая 15 «люксов»), в 72 из них установлены панорамные окна, из которых открываются виды на город, старый порт и главную достопримечательность Марселя — базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард. Этим видом можно любоваться и с просторных террас большинства номеров отеля.

Поскольку Марсель — одна из кулинарных столиц Франции, гастрономическую составляющую отеля нельзя обойти стороной. Здесь работают два ресторана изысканной кухни: La Brasserie Les Fenetres, где могут разместиться 80 гостей, и Le Restaurant Gastronomique Alcyone, рассчитанный на 40 гостей, — а также бар Le Capain, где гостям предлагают широкий выбор коктейлей. В Les Fenetres отдельного внимания заслуживает терраса с великолепным видом, а также контраст сохраненных исторических стен со стеклянными. А Alcyone в 2014 году был отмечен звездой гида Michelin. «Рулит» всем этим тоже обладатель звезды Michelin с 2005 года, лидер современной гастрономии Марселя, шеф-повар Лионель Леви (Lionel Levy).

Расслабиться и получить удовольствие гостям отеля предлагают в спа-центре площадью 1000 кв. м с крытым бассейном, двумя саунами, хамамом, пятью процедурными кабинетами и линейкой продуктов французского парфюмерно-косметического бренда класса «люкс» Clarins. Пространство здесь оформлено в теплых тонах, создающих располагающую к расслаблению атмосферу спокойствия и уюта.

Для деловой активности предлагается конференц-центр общей площадью 1230 кв. м, в котором 14 переговорных комнат и зал для проведения разнообразных мероприятий.

Под Большим куполом

InterContinental Lyon — Hotel-Dieu

Переделку еще одного «божьего дома» (так переводится с французского Hotel-Dieu) Жан-Филипп Нуэль завершил совсем недавно: отель InterContinental Lyon — Hotel-Dieu открылся в районе Прескиль летом 2019 года. Надо сказать, что в здании этого госпиталя, где было и родильное отделение, родился практически каждый третий лионец. И это вызывает особо теплое отношение горожан к новому отелю. В средние века здесь был приют для священнослужителей и монахов-паломников, а с 1454 его превратили в главный госпиталь Лиона. В нем в 1530-х годах в качестве врача работал Франсуа Рабле, здесь получал он 40 ливров в год (сущие копейки) и писал роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Впрочем, того комплекса зданий с крестообразным куполом, где теперь расположен отель, тогда еще не было: его возвели в XVIII веке по проекту Жака-Жермена Суффло, архитектора парижского Пантеона. Его ученики увенчали величественный фасад Большим куполом (есть и Малый купол, созданный каменщиком Жаком Бланом,— над больничным храмом). В XIX веке к зданию пристроили два крыла, северное и южное, появились внутренние галереи.

Университетская больница, музей лечебного дела и хоспис находились на территории (фасад здания тянется вдоль набережной Роны на 360 м) до 2010 года. В 2011-м здание было признано историческим памятником, к 2015 году медицинские службы были полностью переведены в другие больничные учреждения и началась одна из самых масштабных реноваций. На сегодняшний день это крупнейший во Франции проект по реконструкции и трансформации исторического памятника, сопровождающийся созданием нового жилого квартала в центре Лиона, который с 1998 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Над реставрацией одного только Большого купола трудились более 800 мастеров. С внутренними дворами, галереями и садами комплекс занимает площадь 8 тыс. кв. м. Кроме гостиницы, в нем находятся бутики, модные бары и рестораны, а также торговые ряды, разделенные по четырем тематическим направлениям: гастрономия, мода, дизайн и здоровый образ жизни.

Архитектурная концепция отеля, основанная на истории здания, по словам Жана-Филиппа Нуэля, «монашеская и утонченная одновременно»: здесь подчеркивается контраст между аскетичным декором бывшего госпиталя и богатством внешней архитектуры. Этот контраст особенно заметен в декоре купола, а также в сочетании знаменитых лионских шелков от Maison Verel de Belval, которыми обиты стеновые панели и мебель, с более строгими материалами.

В отеле 109 номеров и 35 «люксов», половина которых имеют вид на Рону, а остальные — на холм Фурвьер с базиликой или на сады во внутренних дворах отеля. Двухэтажные «люксы» Duplex на верхних этажах поражают огромными окнами от пола до потолка — такими они были исторически: считалось, что больные могут выздоравливать только под высоким сводом, где много воздуха. Рабочее настроение создают в конференц-центре L’Academie: на площади 1325 кв. м разместились 12 переговорных комнат и большой (430 кв. м) конференц-зал.

На первом этаже отеля расположен ресторан Epona, названный в честь галльской богини, покровительницы верховой езды и путешествий. В нем шеф-повар Матье Шарруа (Mathieu Charrois) «переосмысливает» типичные местные блюда, например легендарные лионские рыбные кнели. А под куполом, расположенным в центральной части отеля, находится бар Le Dome.

Елена Федотова, Вероника Зубанова