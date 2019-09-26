Где живет Айога

Будни и праздники нанайцев

Крохотный народ, живущий на берегах Амура,— нанайцы. Нашими соотечественниками они стали сравнительно недавно, ведь первые русские военные посты появились в Приморье только 170 лет назад. Корреспондент «Огонька» побывал в краю тигров и хризантем.

Нанайскую сказку об Айоге знал, наверное, каждый советский ребенок. Так и летят из нашего детства птицы, разнося по всей большой стране имя ленивой красавицы: «Айо-га-га-га!» Самих же нанайцев, проживающих на берегах Амура, сейчас осталось совсем немного: по данным 2002 года — 12 160 человек. Каждый на счету. Хотя, если посмотреть по переписи, за последние десятилетия нанайцев стало больше. Возможно, свои плоды дает государственная программа поддержки коренных малочисленных народов России. Охота и рыбный промысел — традиционные занятия нанайцев. Но загрязнение Амура промышленными и бытовыми отходами и чрезмерная эксплуатация его рыбных ресурсов привели к тому, что кеты, которой в основном питаются нанайцы, стало гораздо меньше. Учитывая то, что для большинства семей нанайцев рыбалка остается чуть ли не единственным источником существования, это не может не тревожить.

Я побывал в пяти больших селах: Троицкое, Джари, Найхин, Даерга, Дада. Оптимизм и гостеприимство их обитателей — а ведь их жизнь довольно сурова — меня поразили. Увы, родным языком хорошо владеют лишь некоторые представители старшего поколения. В школах же он хоть и преподается, но довольно поверхностно — примерно на том же уровне, что и иностранные. Так что на нанайском языке сейчас почти никто не говорит. А знаменитую сказку можно почитать только в переводе на русский.

Алексей Павлов («Огонек», № 31 от 12.08.2019)