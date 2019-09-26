Рисковые виды

«Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис»,— говаривал Остап Бендер. Но есть нюансы

Туроператоры отмечают, что число вопросов, связанных со страхованием на время отпуска, этим летом увеличилось. Возможно, повлиял негативный информационный фон, а возможно, туристы начинают более требовательно подходить к выбору страховки перед путешествием.

Мы решили спросить профессионалов рынка страхования, какие у страховых полисов есть подводные камни и каковы новые тренды, а также есть ли разница в подходе к страхованию пакетных и индивидуальных туристов.

Андрей Шарков, заместитель генерального директора компании «Либерти Страхование», считает, что опыт последних лет показывает: самостоятельных туристов становится все больше, но массовый туризм пока удерживает свои позиции ввиду того, что он все равно дешевле: чартеры дают туристу экономию в 20–30%.

«Как правило, в пакетный тур входит минимальная страховка (на минимальную сумму, с франшизой и максимальным количеством исключений/ограничений). Индивидуальные туристы при оформлении страхового полиса подходят более ответственно и оформляют полис с учетом особенностей их отдыха»,— рассказывает Андрей Шарков. Для того чтобы застраховаться и быть относительно спокойным, необходимо купить полис со страховой суммой $50 тыс. или $100 тыс., без франшизы.

Артем Искра, управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование», говорит о том, что есть некоторая разница между туристами, оформляющими полис в рамках пакета, и индивидуальными, которые покупают полис на сайте или в отделениях компании или у страховых посредников (агентов, брокеров). Индивидуальные туристы уже научились требовать различные дополнительные опции продукта: страхование багажа, гражданской ответственности туриста, страхование на случай задержки или отмены рейса, страхование квартиры на время отпуска. «Частично это связано с тем, что самостоятельные туристы, оформляя полис, выбирают опции исходя из собственных предпочтений, больше вникая в детали»,— делится соображениями Артем Искра.

«Да, полис более высокой стоимости, безусловно, обеспечивает более высокое качество защиты,— говорит Артем Искра.— Например, это расширенная защита: уже перечисленные дополнительные опции страхования позволяют получить страховую защиту, допустим, на случай потери багажа или залива квартиры во время отсутствия хозяев. Но даже базовая составляющая, которую обеспечивает полис страхования выезжающих за рубеж (экстренная медицинская помощь, репатриация), может быть улучшена, например, за счет оформления полиса на более высокую страховую сумму. Это особенно актуально для поездок в страны с дорогостоящими медицинскими услугами, такие как США, Канада, Австралия, для любителей экстремального спорта и так далее».

Отдельные активности

Страховщики советуют обращать внимание на то, чем путешественник собирается заниматься на отдыхе (особого внимания требуют горные лыжи, альпинизм, дайвинг, аренда мотоцикла или мотобайка).

«Эти виды активностей необходимо застраховать отдельно,— настаивает Андрей Шарков,— и, кроме того, добавить в полис дополнительные опции и заплатить дополнительную страховую премию. Проследить, чтобы в полисе стояла отметка, что "активный отдых" застрахован».

«Обычно к таким активностям относят любые виды отдыха с повышенным риском травмы,— согласен с коллегой Артем Искра.— Это подводное плавание, футбол, хоккей, баскетбол, пейнтбол и так далее, катание на лошадях, на мопедах, мотороллерах и прочем, полеты на планерах, парапланах, дельтапланах и так далее, трекинги и тому подобное. Если есть малейшее сомнение, что вам потребуется такая опция, обязательно оформите ее: докупить во время отпуска дополнительно эту опцию уже не получится»,— предостерегает страховщик.

Также следует обращать внимание на страны и территории действия полиса.

«Многие при оформления полиса забывают, что, к примеру, Кипр и Болгария не являются странами шенгенского соглашения,— рассказывает специалист.— В эти страны разрешен въезд по шенгенской визе, но страховой полис с покрытием "Шенген" для Кипра и Болгарии не подходит».

Если перелет предусматривает посадки или же остановки в другой стране, необходимо эту страну тоже добавить в территорию покрытия полиса, даже если остановка или стыковка короткая. Ведь страховой случай может наступить и во время этой остановки.

Свои болячки

Особого внимания требуют хронические заболевания путешественника. «Перед покупкой полиса необходимо внимательно изучать и сравнивать правила страхования различных компаний на предмет ограничений и исключений. Если у застрахованного есть какие-то хронические заболевания, то вполне вероятно, что их лечение за границей не будет оплачено в полном объеме — это следует учесть»,— поясняет Андрей Шарков.

Полезным будет добавить к полису, кроме покрытия медицинских и экстренных расходов, дополнительные риски, например «отмену или прерывание поездки», «несчастный случай», «утрату багажа».

Ассистансов держите в курсе

Самая распространенная ошибка, совершаемая туристами,— это обратиться за медицинской помощью, не ставя в известность ассистанскую компанию (ассистанские компании — это контрагенты, организаторы лечения туристов: то есть страховые компании им платят, а они уже платят клиникам, скорой помощи и так далее).

«В первую очередь, если нет угрозы жизни, необходимо позвонить в ассистанскую компанию,— рассказывает Артем Искра.— Именно эта компания организует лечение туриста, подготовит гарантии оплаты счета медучреждению, расскажет туристу, какие документы ему нужно попросить в клинике».

Лилия Агаркова