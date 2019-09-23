Бывший гендиректор «Эр-Телекома» Андрей Семериков выкупил у бывшего премьера краевого правительства Николая Бухвалова завод ЖБК №1. Сотрудников завода он перевел на свое предприятие в Орджоникидзевском районе — ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия». В планах нового предприятия — увеличение объемов производства в два раза. Бывшие владельцы завода говорят, что продали его из-за того, что реализация конструкций сборного железобетона падает.

Владелец ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия» Андрей Семериков выкупил пермское АО «ЖБК №1». Об этом предприниматель сообщил в минувшую пятницу строительному сообществу Перми на специальной конференции на своем предприятии.

Господин Семериков пояснил “Ъ-Прикамье”, что не выкупал площадку и цеха ЖБК №1 (она расположена на ул. Героев Хасана), а только бизнес. Площадка осталась у прежних владельцев, в числе которых экс-премьер края Николай Бухвалов. Он владел ЖБК №1 вместе с бывшим председателем совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент» Анатолием Мокрушиным.

Господин Мокрушин сообщил “Ъ-Прикамье”, что он вышел из бизнеса, поскольку «железобетон на сегодняшний день себя изжил, на рынке преобладает монолит, результаты завода ЖБК №1 по производству конструкций сборного железобетона были все ниже и ниже».

Владелец «Стройиндустрии» пояснил, что перевел мощности и персонал с ЖБК №1 на площадку на Балмошной. С 1 октября гендиректором ООО «Завод ЖБИ Стройиндустрия» станет Ирина Долотова, гендиректор АО «ЖБК №1», а прежний руководитель завода Станислав Вшивков — председателем совета директоров.

При объединении, как заявляет директор завода, никаких сокращений не было — всем была предложена работа. В штатном расписании ООО «Завод ЖБК Стройиндустрия» специально были предусмотрены дублирующие ставки: двух главных инженеров, двух формовщиков и так далее. «Мы готовы были принять и перевести всех. Ряд сотрудников ЖБК №1 не захотели переходить на новую работу и трудоустроились в другом месте»,— отметил бизнесмен. На заводе ЖБК №1 работало свыше 230 человек, на ЖБИ — около 130.

По словам Андрея Семерикова, сейчас цель объединенного предприятия — значительно увеличить объемы производства. Выручка ООО «Завод ЖБК Стройиндустрия» в год составляет около 180 млн руб., АО «ЖБК №1» — 300 млн руб. В 2020 году Андрей Семериков ожидает, что объемы производства на новом предприятии вырастут до 500 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, на старой площадке ЖБК №1 идет проектирование объекта под условным названием «Пермские термы».

Вячеслав Суханов