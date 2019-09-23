ГК «Полипластик» официально стала владельцем пермского завода по производству труб

Пермский производитель полиэтиленовых труб — ООО «Технология композитов» сменило собственника, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс»: с 19 сентября кипрская Radius Systems Holdings Limited продала 100% пермской компании столичному ООО «Группа „Полипластик“» бизнесмена Мирона Гориловского. 100% долей находятся в залоге до полного выполнения обязательств по договору купли-продажи, отмечается в материалах СПАРК.

Ранее считалось, что ООО «Технология композитов» уже входит в холдинг Мирона Гориловского. Еще в 2013 году «Полипластик» выкупило Radius System Limited, лидер британского рынка по производству полиэтиленовых труб. Учредителем этого предприятия как раз выступало кипрский офшор Radius Systems Holdings Limited.

ООО «Технология композитов (Торговая марка «Anaconda») создано в 2000 году, компанию возглавляет бывший глава региональной службы по тарифам Павел Ивашкин. Выручка ООО в 2018 году — 104 млн руб., чистая прибыль— 23 млн руб.

Сообщалось, что этом году экспертный совет Регионального фонда развития промышленности Пермского края (РФРП) предоставил льготный заем «Технология композитов» в 10 млн руб. Он направлен на создание производства гибкой полимерной армированной трубы с рабочим давлением свыше 10 МПа.