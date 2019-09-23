Судьи отобрали у «Зенита» три гола

«Зенит» обыграл в субботу казанский «Рубин» на «Газпром Арене» со счетом 5:0, одержав самую крупную победу со старта Российской премьер-лиги (РПЛ). Вообще петербуржцы забили в этой игре восемь голов, но три отменили арбитры. Дублем отметился Алексей Сутормин, который перешел в «Зенит» как раз из «Рубина» при скандальных обстоятельствах. На трибуне голы вместе с болельщиками праздновал Александр Кокорин: ему Российский футбольный союз (РФС) запретил выступать за сине-бело-голубых до весны.

Все, что происходит с Александром Кокориным в последние годы, достойно как минимум экранизации. Играл парень за «Зенит». Получил тяжелейшую травму — разрыв связок колена. Вернулся на поле. Ударил стулом по голове чиновника, сел в тюрьму. Вышел на свободу, заключил контракт с «Зенитом», но РФС решил, что ему нельзя играть в РПЛ. Причина в том, что Кокорин вышел из колонии на день позже (17 сентября) того, как истек срок подачи заявки в РФС документов для игроков, которых клубы могут заявить в качестве свободных агентов для участия в чемпионате России (16 сентября). «Зенит» заключил с Кокориным контракт 16 сентября, рассчитывая на то, что на основании соглашения Кокорину разрешат играть в РПЛ. Но РФС рассудил, что до 17 сентября Кокорин и «Зенит» не могли состоять в трудовых отношениях и, стало быть, подавать документы на игрока поздно.

Теперь Кокорин сможет играть за «Зенит» только с весны (заявить игрока можно в следующий регистрационный период). Впрочем, это для него не самое страшное наказание в сравнении с пребыванием за решеткой. Об этом говорило настроение Александра, с которым он наблюдал за матчем «Зенит» — «Рубин» с трибуны стадиона, на которой рядом с ним сидели травмированные Сердар Азмун, Малком, игроки «Зенита». Кокорин улыбался больше всех, радуясь шуткам соседей и празднуя голы «Зенита». Гораздо больше решение по Кокорину расстроило Сергея Семака, наставника петербургской команды. Он объявил о нем в своем аккаунте в Instagram, раскритиковав в язвительной форме футбольные власти. Правда, позже наставник «Зенита» удалил свой пост. После матча с «Рубином» Семак сказал, что в таких спорных ситуациях нужно вставать на сторону игроков, век которых в футболе недолог, и, возможно, стоит внести поправку в регламент РФС на случай таких форс-мажоров. Сейчас Кокорин будет тренироваться с «Зенитом», восстанавливать форму.

В отсутствие своих звезд петербуржцы легко обыграли «Рубин», для которого это поражение уже шестое в последних семи матчах. Причем зенитовцы забили в ворота соперника восемь мячей, однако три из них отменили судьи. В двух случаях главный арбитр Сергей Карасев воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), работавшей на матче: она определила положение «вне игры».

Самым несчастным игроком после игры был Артем Дзюба, у которого отняли два гола. Он даже призвал болельщиков создать петицию с просьбой их засчитать. Сейчас форвард «Зенита» уступает в гонке бомбардиров чемпионата России Элдору Шомуродову из «Ростова» (восемь голов) и Александру Соболеву из «Крыльев Советов» (семь голов): у Дзюбы — пять мячей. Зато радовался Алексей Сутормин, перешедший в «Зенит» из «Рубина», за который не успел провести ни одного матча (на этом переходе настоял «Газпром»: трансфер Сутормина из «Оренбурга», еще одной «подшефной» команды «Газпрома», в «Рубин» был заблокирован). Алексей провел свои первые голы за «Зенит», причем сразу два.

После десяти игр петербуржцы возглавили турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. Победа над «Рубином» стала для них самой крупной с начала чемпионата. Видно, что Сергей Семак вывел команду на пик формы ко второй половине сентября — когда стартовала Лига чемпионов. Первый матч в этом турнире «Зенит» сыграл неделю назад против французского «Лиона» в гостях (1:1), второй проведет против португальской «Бенфики» на своем стадионе 2 октября. До этого петербуржцы сыграют в 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» в Красноярске 25 сентября и с «Локомотивом» в Москве в РПЛ 28 сентября.

Юрий Балетов