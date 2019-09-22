СМИ: Путин готов ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин готов ратифицировать Парижское климатическое соглашение (ПС), подписанное еще в 2016 году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению собеседников издания, решение российского президента обусловлено «холодным экономическим и политическим расчетом».

Парижское соглашение — это договор в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующий с 2020 года меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Соглашение было подготовлено и принято на Конференции по климату в Париже в 2015 году, а подписано в 2016 году.

Ранее “Ъ” сообщал о том, что ратификация соглашения возможна до конца сентября и о ней будет объявлено на климатическом саммите Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эту же информацию подтверждают источники Bloomberg.

По сведениям американского агентства, договор будет утвержден распоряжением правительства, что позволит ратифицировать его в обход Государственной думы и не даст возможности депутатам, поддерживающим противников соглашения (в том числе в сфере энергетики и металлургии), оспорить позицию Кремля.

На вопрос Bloomberg о том, означает ли ратификация Парижского соглашения, что президент России согласен с оценкой причин глобального потепления, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил отрицательно.

Напомним, в июне 2019 года на саммите G20 в Осаке господин Путин объявил о намерении России ратифицировать ПС в ближайшее время. Месяцем позднее Минприроды внесло в правительство соответствующее предложение. Сейчас из всех стран «двадцатки» до сих пор не ратифицировали ПС только РФ и Турция, США сначала ратифицировали соглашение, а потом объявили о планах выхода из него, всего ратифицировали ПС 185 стран-участниц из 197.

О планах России по ратификации договора — в материале “Ъ” «Парижское соглашение впишется в закон».

Мнение российских промышленников о причинах наводнений и пожаров в стране — в материале “Ъ”.