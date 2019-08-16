Маргарита Ли: «Причины наводнений и пожаров. Мнение лесопромышленников»

Наводнение в Иркутской области стало одной из самых резонансных тем лета 2019 года. В качестве основной причины аномальных паводков ряд СМИ называл вырубки леса. Вот что говорит о факторах, которые привели к ЧП, и социальной ответственности бизнеса вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Маргарита Ли.

Только цифры и факты

- Желание разобраться в причинах ЧП в Иркутской области понятно – как минимум это позволит сделать выводы на будущее. К какому заключению пришло экспертное сообщество?

– Основной причиной наводнения стали затяжные ливни в Тулунском районе Иркутской области. Такое мнение, в частности, высказывают эксперты кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского государственного университета. Их выводы подкреплены цифрами: за три дня, с 25 по 27 июня, в Тулунском районе выпало рекордное для области количество осадков – в 3,7 раза превышающее месячную норму.

Эксперты из Иркутского университета делают еще один важный вывод: из-за изменений климата вероятность повторения похожих событий будет расти. И это не уникальная для России или Сибирского региона ситуация, это общемировая тенденция.

По мнению руководителя лесного отдела «Гринпис» Алексея Ярошенко, одной из причин ЧП в Иркутской области стало и то, что выпадение чрезвычайно мощных осадков совпало со временем дотаивания снега в горах и в высокогорных редколесьях. Теплые дожди смыли остатки снега, талая вода смешалась с дождевой, что привело к ускоренному и сильному подъему рек. Эти выводы подкреплены документально: на космоснимке водосборных бассейнов верховий Уды и Ии от 18 июня этого года – то есть на снимке, сделанном за несколько дней до начала сильнейших дождей, – хорошо видно, что на тот момент в горах оставалось много снега.

- Взаимосвязь вырубок и наводнения – поле для дискуссии. Что говорит наука о взаимосвязи состояния лесов и паводковых ситуаций?

– Состояние леса может влиять на мощность паводков. Лес, который не затронули вырубки или сильные пожары, регулирует сток, а благодаря мертвой древесине почва лучше впитывает воду. Также упавшие в реки или ручьи деревья создают запруды, из-за которых вода поднимается не так быстро, что влияет на характер паводка. Кроме того, стоит добавить, что в хвойных лесах снег тает медленнее, чем на безлесных участках. Однако совсем исключить наводнения лес не может, хотя и способен их смягчить.

- Какие еще факторы могут влиять на способность леса смягчать паводки и наводнения?

– Сплошные массивные рубки и пожары. На совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что незаконная вырубка леса ведет к переувлажнению почвы и увеличивает риски наводнений. Массивные вырубки разрушают микрорельеф и создают новые пути стока воды.

В Нижнеудинске и Тулуне, а также части бассейнов рек Уда и Ия в основном растут лиственные и смешанные леса, которые сформировались после рубок и пожаров, а безлесные участки занимают небольшую территорию. Нетронутые хвойные леса преобладают в верхней части обоих бассейнов – это более 50% от всей рассматриваемой площади. Первые сообщения о подъеме воды пришли из горных районов, например, из села Алыгджер на реке Уда. Выше растут практически нетронутые рубками леса.

- То есть рубки и пожары могли повлиять на характер наводнения, но не были его главной причиной?

– Да, именно так. В данном случае это влияние было скорее связано с пожарами в горной части территорий. Тема влияния рубок на паводки и наводнения на протяжении многих лет вызывает споры в кругу ученых. Одни считают, что вырубки влияют на крупные наводнения, другие – что главными факторами являются геоморфология района и дожди.

- Тема лесных пожаров сейчас актуальна как никогда. Как Ассоциация участвует в решении этого сложного вопроса?

– Безусловно, лесные пожары стали одной из главных тем, волнующих общественность. Ассоциация прикладывает все силы, чтобы справиться с этой проблемой. С начала пожароопасного сезона на арендных участках был ликвидирован 41 лесной пожар на общей площади 68 912 га. Для тушения были привлечены ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», его филиал «Иркутская база авиационной охраны лесов» и АУ РБ «Авиалесоохрана». В общей сложности мы задействовали 470 человек, в том числе 72 десантника Авиалесоохраны, и 92 единицы техники. В итоге общие затраты на тушение пожаров составили более 40 миллионов рублей.

Фокус на социальную ответственность

- Несмотря на это, многие не видят разницы между лесным бизнесом и черными лесорубами.

– Предприятия, входящие в Ассоциацию, не воспринимают лес лишь с точки зрения коммерческой ценности. Прежде всего, это важнейшая часть природной среды и культурных ландшафтов. Иркутская область – моя родина. Здесь потрясающая природа: тайга, горы, реки, Байкал, который ежегодно посещают миллионы людей со всего мира. Мы должны беречь все это, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться этой красотой.

Компании лесной отрасли должны четко понимать, что лес может приносить не только выгоду, но и должен сохранять экосистемные функции окружающей среды. Участники Ассоциации придерживаются принципов и критериев международных систем FSC и PEFC. Каждый год проходят соответствующие проверки и аудит. Кроме того, помимо международных систем, деятельность компаний, безусловно, полностью соответствует российскому законодательству. Повторюсь, восстановление лесов – прямая обязанность лесопользователей.

- Каким образом бизнес можно стимулировать на еще более ответственное отношение к лесу?

– Чтобы привлечь внимание к вопросам экологической, социальной, корпоративной ответственности, Ассоциация учредила федеральную премию «Русский лес» в номинации «Ответственный лесопользователь». Победителей премии определяет Рослесхоз или его территориальные органы, которые сверяют соблюдение претендентами обязательных критериев: наличие действующих договоров аренды лесных участков, отсутствие задолженности по плате за использование лесов и выполнение плана по лесовосстановлению искусственным способом.

- Затронутые аспекты напрямую касаются социальной ответственности бизнеса. Какова позиция Ассоциации «Русский лес» и входящих в нее предприятий в этом вопросе?

– Главный ресурс ЛПК – это люди. Они должны жить и работать в благоприятных условиях, соответствующих современным требованиям. Входящие в Ассоциацию «Русский лес» предприятия – это крупные налогоплательщики, каждое на своих территориях. Они оказывают постоянную финансовую и организационную поддержку муниципальным образованиям и некоммерческим организациям, расположенным на территориях присутствия компаний.

Ассоциация активно поддерживает спортивные мероприятия и отдельных молодых спортсменов из Иркутской области. Это и профессионалы, такие как боец ММА Максим Буторин из города Усолье-Сибирское, и неформальные объединения любителей экстремальных видов спорта. Мы помогали организовывать подготовительный сбор для спортсменов перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Корее. Как вы знаете, наша команда завоевала все призовые места. В сентябре мы выступим генеральным партнером международного турнира по боевому самбо, который будет проходить в Иркутске.

Важнейшее направление работы лесопромышленных предприятий Ассоциации – это благоустройство территорий присутствия наших производств. В этом году мы устанавливаем многофункциональные спортивные площадки в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, благоустраиваем там парковую зону по улице Кирова.

В Красноярске «Русский лес» профинансирует благоустройство парка в микрорайоне Солнечном, о чем во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным просила местная жительница Ксения Бессонова.

Большую роль в нашей работе играет поддержка молодежных мероприятий и инициатив: при поддержке Ассоциации лесопромышленников «Русский лес» прошел общероссийский молодежный форум «Байкал», организатором которого выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Иркутской области. Мы помогаем школьным лесничествам, волонтерскому отряду «Начни с себя» в поселке Новая Игирма.

- Каким образом «Русский лес» помогает пострадавшим от наводнения в Иркутской области?

– Уже в первые дни наводнения ребята из нашего волонтерского движения привозили гуманитарную помощь в Тулун, а также деревни Тулунского и Нижнеудинского районов – продукты, воду, посуду, спальные принадлежности. Помогали разгребать завалы в этих населенных пунктах. Сегодня вода уже ушла со всей территории подтопления, идет зачистка территорий, восстановление дорожного полотна, объектов социальной инфраструктуры – поликлиник, детских садов, школ.

По запросу Министерства социального развития опеки и попечительства мы доставили пиломатериалы для центров помощи детям в городах Нижнеудинске и Тулуне – Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнеудинского района и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна. Доставка гуманитарной помощи в Тулун планируется и в дальнейшем.

Мы делаем все, чтобы пострадавшие от наводнения люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Конечно, не должны страдать дети. При поддержке Ассоциации 130 детей из пострадавших от наводнения городов и сел получили возможность отдохнуть в детских лагерях. 15 ребят находятся в лагере «Воин Сибири» в поселке Большое Голоустное, 100 человек 18 дней проведут в городе Геленджик Краснодарского края в оздоровительном лагере «Спутник», для 15 детей купили авиабилеты в Москву, где они под опекой Ассоциации учебных заведений искусства и культуры побывали на экскурсиях, мастер-классах ведущих преподавателей музыки и живописи. Также вместе с Иркутским областным отделением Российского детского фонда заказываем школьную форму для детей г. Тулуна и Тулунского района.

- Вы лично общались с местными жителями, которые пострадали от наводнения?

– Да. Я уже упоминала о том, что родилась и выросла в Иркутской области, поэтому чувствую особую ответственность перед людьми. Лично посетила Тулун, чтобы пообщаться с местными жителями и осмотреть детские социальные учреждения, разрушенные в результате наводнения. Было принято решение помочь им с ремонтом средствами и силами Ассоциации.

Кроме того, мы готовы обеспечить жильем пострадавших от наводнения и предоставить им вакансии для трудоустройства или временной занятости в компаниях, которые входят в Ассоциацию и сотрудничают с ней. В министерство труда и занятости Иркутской области уже передан список из 178 вакансий на лесопромышленных предприятиях Иркутской области и Красноярского края с предоставлением жилья.