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Кальянная «План В» сменит собственника

В Перми на продажу выставлена кальянная «План В», расположенная на ул. Екатерининской, 24. Стоимость актива — 1,5 млн руб.

Согласно тексту объявления на Avito, площадь кальянной составляет 67 кв. м, к ней добавлена терраса. Аренда составляет 27 тыс. руб. в месяц.

Продавец указывает, что бар укомплектован качественными, дорогими кальянами, необходимой посудой, барным оборудованием и кухонными принадлежностями. Бизнес существует два года.

«Запрашиваемая стоимость — это исключительно сумма затраченных средств при открытии. Бонусом покупателю достанется обученный персонал, разработанный фирменный стиль бара, меню, «золотой» городской номер телефона, эксклюзивные условия работы с поставщиками табака, чая и напитков»,— добавил продавец.

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