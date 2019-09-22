Генерал-майор Александр Тиртока стал заместителем губернатора ХМАО

Заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) стал Александр Тиртока. Соответствующее распоряжение подписала глава Югры Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В полномочиях господина Тиртоки будет контроль реализации региональных проектов, в том числе «Создание современной городской среды». В правительстве ХМАО уточнили, что Александр Тиртока приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 23 сентября.

Александр Тиртока является генерал-майором внутренней службы. С 1986 года служил в подразделениях МЧС России. С 2005 по 2018 год руководил управлением МЧС по ХМАО.

Анастасия Реутова, Екатеринбург