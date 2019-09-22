Стратегической стабильностью займутся новые люди

Андреа Томпсон, которая была одним из главных действующих лиц в разрыве российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), покинула пост замгоссекретаря США по контролю над вооружениями. В прощальном письме госсекретарь Майкл Помпео поблагодарил ее за работу, но причину отставки не указал. Колумнист The Washington Post Джош Рогин, установивший еще в июне связь между госпожой Томпсон и россиянкой Марией Бутиной, предположил, что эта связь и могла стать причиной отставки.

Как сообщил в публичном объявлении об отставке высокопоставленной чиновницы Госдепа Майкл Помпео, Андреа Томпсон была «преданным госслужащим, которая принесла с собой в Госдепартамент более 25 лет опыта военной службы». «Ее знаний, опыта и лидерских качеств будет очень не хватать,— добавил он.— Я благодарю ее за приверженность миссии Госдепартамента и за десятилетия ее службы США. Я желаю ей в дальнейшем всего самого лучшего». Причину, по которой она вынуждена покинуть пост, он не уточнил. Не прояснила ее и сама Андреа Томпсон, сообщившая о новости у себя в Twitter и поблагодарившая за сотрудничество весь коллектив Госдепартамента, помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларка Купера и «всех союзников США».

Россиянам Андреа Томпсон запомнится прежде всего своей ролью в развале ДРСМД, который был окончательно завершен в августе этого года.

Она фактически стала публичным лицом этого процесса, делая заявления, объясняя позицию США, встречаясь с российским коллегой, заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым и давая интервью российским СМИ. Несмотря на то что главным идеологом выхода США из ДРСМД был все же бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, он практически сразу же дал понять, что для него Россия не является здесь приоритетной целью. Более того, 26 октября 2018 года в интервью в Тбилиси он призвал власти России присоединиться к усилиям США, чтобы совместно заставить Китай принять обновленный ДРСМД с участием Пекина.

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Андреа Томпсон, напротив, после своего назначения в июне 2018 года продолжала традиционную линию Госдепартамента и союзников США по НАТО, согласно которой Россия с начала 2010-х годов нарушала ДРСМД разработкой и испытаниями ракеты 9М729, якобы имеющей дальность сверх разрешенных 500 км. В интервью “Ъ” 18 января этого года она четко изложила позицию ведомства: российская ракета нарушает обязательства по договору, предлагаемые россиянами меры проверки недостаточны, ракету необходимо уничтожить. Если же этого не случится, 2 февраля США начнут процесс выхода из договора. Так и случилось: через полгода после указанной даты ДРСМД, подписанный в 1987 году и ставший одним из краеугольных камней системы стратегической стабильности, прекратил свое существование.

Джош Рогин после новости об отставке сразу же предположил, что это произошло из-за связей Андреа Томпсон «с русскими», о которых он писал в июне. Напомним, 19 июня в издании была опубликована статья, изобличавшая заместителя госсекретаря в том, что на слушаниях в Конгрессе весной 2018 года та утаила важную информацию: она лично знала россиянку Марию Бутину и ее партнера Пола Эриксона, работавшего на избирательную кампанию Дональда Трампа. Мария Бутина в апреле 2019 года была приговорена американским судом к 18-месячному заключению за работу в качестве «иностранного агента» без уведомления правительства США. Она признала свою вину и пошла на сделку со следствием. Весной 2018 года, когда Андреа Томпсон проходила слушания в Конгрессе о своем назначении, Мария Бутина уже давала показания комитету по разведке Сената.

Знакомство Андреа Томпсон с Марией Бутиной, по информации Джоша Рогина, произошло в июне 2017 года на свадьбе чиновницы. Партнер госпожи Бутиной Пол Эриксон был приглашен на свадьбу как друг жениха, но, по словам самой Андреа Томпсон, ее общение с ним и с самой Марией Бутиной было чисто протокольным и не стоившим упоминания, а об обвинениях в ее адрес госпоже Томпсон во время слушаний известно не было.

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Директор Института международных отношений и управления МГИМО Михаил Троицкий полагает, что с уходом Джона Болтона и Андреа Томпсон ждать резкого изменения курса в области разоружения не стоит. «Болтон действительно задавал направление на слом всех договоров, и его отставка может повлиять на политику в этой сфере,— сообщил “Ъ” эксперт.— Но Томпсон была просто переговорщиком Госдепартамента, и с ее уходом здесь вряд ли что-то изменится. К тому же все «российские» сюжеты все еще токсичны, и вряд ли Дональд Трамп сможет в ближайшее время пойти на улучшение отношений с Россией в этой сфере».

Михаил Коростиков