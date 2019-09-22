В Гонконге полиция снова применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге, сообщило местное издание The South China Morning Post. В ответ на это участники акции забросали полицейских кирпичами и «коктейлями Молотова».

Акция протеста началась с атаки на магазины в ТЦ New Town Plaza в районе Шатинь (Сатхинь). Участники протестов считают, что магазины поддерживают политику Пекина. В торговом центре часть протестующих развернула американские флаги и начала топтать брошенный на пол государственный китайский флаг. После его положили в ведро с мусором и выбросили в реку.

После в ТЦ прибыл спецназ и применил слезоточивый газ. Демонстранты закидали полицию тяжелыми предметами и устроили поджоги рядом с баррикадами на одной из улиц. Кроме того, была закрыта станция метро «Шатинь» после того, как протестующие испортили валидаторы и начали закрашивать стены баллончиками с краской.

Напомним, поводом для массовых акций стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Гонконг неминуем».