Минувшая светская неделя началась празднованием еврейского Нового года в «Барвиха Luxury Village», а продолжилась засекреченной свадьбой Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, ужином в резиденции посла Великобритании в честь 100-летия Bentley, традиционным дефиле TSUM Fashion Show и первым при новом директоре Анне Трапковой вернисажем в Музее Москвы.

Благотворительный прием Российского еврейского конгресса по случаю Рош а-Шана проходил в концертном зале «Барвиха Luxury Village» и собрал таких достойных представителей общины, как Михаил Фридман с сыном Алексом, Герман Хан, Год Нисанов, Виктор Вексельберг, Андрей Раппопорт, Михаил Швыдкой и другие. Главное, что отметил в своей речи глава РЕК Юрий Каннер: каждому пришлось заплатить за возможность прийти на этот благотворительный вечер, но все же желающих оказалось больше, чем рассчитывали. Кажется, тут нет ничего удивительного — вклад в благотворительность в этот вечер прирожденным нетворкерам возвращался сторицей. К ужину с традиционными яблоками и медом были приглашены зарубежные гости: чествовали президента Всемирного еврейского конгресса, 75-летнего Рональда Лаудера. Помогать чествовать прилетел даже мэр Иерусалима Моше Лион.

Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, в отличие от бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, проходила в обстановке по-настоящему высокой секретности. Приглашенных к соучастию в торжестве забирали микроавтобусами из отеля и везли в неизвестном для них направлении. То есть молодожены и организатор праздника Андрей Фомин надеялись на сознательность своих родных и близких, но все же выбирали их не искушать попусту. Сомнению не подлежит, Юсуповский дворец производит впечатление сам по себе, но, когда он возникает в вашей жизни неожиданно, эффект многократно усиливается. Во дворце гостей вели сразу в театр, где и проходила инсценировка церемонии (реальная прошла раньше). Дальше компания переместилась в банкетный зал на Невском проспекте, а на следующий день некоторые из гостей вечеринки, например Александр Дюков, нашли в себе силы присоединиться в Мариинском дворце к инаугурации в должности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и к поздравлявшим его Валентине Матвиенко, Светлане Медведевой, Андрею Костину и другим.

В Резиденции посла Великобритании собрались обладатели Bentley, купившие эти машины в Bentley Moscow. И тут, конечно, попытались под одну гребенку чинного дипломатического торжества причесать и семью музыканта Дмитрия Маликова, и семью музыканта Василия Вакуленко aka Баста, бизнесменов Григория Березкина, Марка Гарбера и Гора Нахапетяна, а также Снежану Георгиеву, Ингу Берман и Наталью Бардо. Здесь же был Алекс Фридман, уже без папы, а, наоборот, с подружкой. Светские выходы этого юноши просто бальзамом проливаются на души светских обозревателей с пробегом, который не каждый Bentley осилит: давно никто из представителей фамилии так не частил на вечеринках, а тем более не приходил на ужин бренда, даже такого солидного. Старшие сестры господина Фридмана — в Америке, а его отца в Москве можно встретить разве что на вечеринках РЕК.

Светская интеллигенция на этой неделе посетила МАММ, где MasterCard организовала «Культурный завтрак» с художником Филипом Колбертом, Музей Москвы, где открылась выставка «Ткани Москвы», а также новое пространство галереи Art Fragment Сергея Гущина.

Что же касается TSUM Fashion Show, то вашему обозревателю впервые случилось наблюдать его не с первого ряда, а вообще с подиума, по приглашению креативного директора ЦУМа Натальи Гольденберг. Теперь я точно знаю, что этот показ под аккомпанемент Игоря Вдовина не лишен экспромтов, однако всегда хорошо подготовленных. Разглядеть гостей мероприятия из моего положения было не так легко, но среди тех, кто кричал: «Это ж Милова!» — были Ксения Соловьева, Анастасия Рябцова, Екатерина Федорова, Андрей Артемов и другие.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”