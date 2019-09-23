Гимнастки взяли восемь из девяти

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку завершился практически безоговорочным триумфом сборной России, завоевавшей восемь из девяти разыгрывавшихся золотых наград (плюс два серебра и три бронзы). Победа могла быть и вовсе абсолютной, но в последний день турнира — в групповых упражнениях с пятью мячами — одно золото все-таки ушло японским гимнасткам. Однако это не огорчило главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову. «Восемь золотых медалей из девяти возможных — о чем тут говорить, какие можно подвести итоги? Итоги — слава богу,— сказала она.— Сегодня получилось, что мы проиграли одну золотую медаль, я очень рада, что кто-то другой встал на первое место, потому что нужна интрига». Ирина Винер-Усманова напомнила, что японские гимнастки тоже тренируются в России — у Инны Быстровой, так что их успех «тоже заслуга в какой-то степени российской школы».

Главной героиней чемпионата стала Дина Аверина, победившая в индивидуальном многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и лентой. На ее счету уже 13 золотых медалей чемпионатов мира. Екатерина Селезнева стала лучшей в упражнениях с обручем. Сборная России (Дина и Арина Аверины вместе с Селезневой) выиграла командный турнир. Российская группа в составе Марии Толкачевой, Анастасии Максимовой, Анастасии Шишмаковой, Евгении Левановой и Анжелики Стубайло взяла золото в многоборье и упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Александр Петров