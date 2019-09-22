Синоптики обещают ясную погоду в Москве и области

В Москве и Подмосковье со вторника ожидается ясная погода без осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он не исключил ночных заморозков.

«Завтра (в понедельник.— “Ъ”) осадков уже не прогнозируем в Москве, по области еще возможны местами небольшие, но завтра еще день ветреный — порывы до 18 м/с, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков»,— сказал он. По словам синоптика, с ночи на вторник заморозки будут не только в области, но и в Москве.

Он отметил, что ночные температуры в столице ожидаются от -1°C до +1°С. «И так в течение всей рабочей недели»,— сказал он. По словам господина Вильфанда, температура на неделе будет в районе +10°С.

В пятницу Росгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящий отопительный сезон (октябрь—март). В течение полугодия на большей части России температура будет «около и выше средних многолетних значений».