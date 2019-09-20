Росгидромет опубликовал прогноз температуры на зиму

Росгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящий отопительный сезон (октябрь—март). В течение полугодия на большей части России температура будет «около и выше средних многолетних значений». Вероятность прогноза составляет 67—69%.

В следующем месяце, октябре, средняя месячная температура выше нормы ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ниже нормы — на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

«Следует учесть, что в течение холодного периода 2019–2020 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды»,— отмечается в прогнозе.