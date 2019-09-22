По делу о мошенничестве при строительстве пермского зоопарка назначена экспертиза

По делу о мошенничестве при строительстве объектов пермского зоопарка назначена судебная строительно-техническая экспертиза первой очереди объекта. Как сообщает 59.ru, сотрудникам экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Пермскому краю поручено дать оценку состояния 38 объектов, в числе которых — закрытые вольеры для гималайского тара и красного волка, павильоны бурого, гималайского, белого медведей и тропических обезьян, другие обозначенные в проекте капитальные постройки. Экспертиза может быть закончена до конца года.

Как сообщал «Ъ-Прикамье» ранее, дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в августе этого года в отношении неустановленных лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств.

По версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства объекта. Соответствующий контракт УКС Пермского края и АО «РЖДстрой» подписали в прошлом году. В итоге подрядчиком были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости. По версии полиции, сотрудники управления капстроительства подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ.

При этом некоторые объекты не были построены вообще, к некоторым, не были подведены инженерные сети, утверждают собеседники в правоохранительных органах.

Источники в краевом правительстве отрицают наличие какого-либо злого умысла и утверждают, что все объекты были построены, а потом демонтированы из-за ошибок при строительстве.