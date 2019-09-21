В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за размещение фото политиков на могилах

Полиция возбудила уголовное дело после того, как на могилах Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге разместили фотографии президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева и других деятелей, сообщает «Фонтанка».

По словам адвоката Максима Камакина, дело возбудили о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по предварительному сговору (ст. 244 УК РФ). Утром 21 сентября в полицию (УМВД Василеостровского района) после обысков был доставлен его подзащитный, гражданский активист Андрей Жексимбаев. Спустя несколько часов его допросили в качестве свидетеля.

«Жексимбаева допрашивали по обстоятельствам акции на Смоленском кладбище. Он сообщил, что никакого отношения не имеет. Есть алиби, можно проверить биллинги телефона. От дальнейшего допроса отказался по 51-й статье Конституции»,— рассказал адвокат.

Как сообщает «ОВД-Инфо», по этому же делу был организован обыск у активистов «АгитРоссии» Павла Иванкина и Григория Кудрявцева. Все задержанные пока проходят по делу как свидетели.

Напомним, 12 марта городской суд Набережных Челнов арестовал на 28 суток активиста «Бессрочного протеста» Карима Ямадаева за повторное нарушение правил проведения публичной акции. Это было связано с инсталляцией с «надгробным памятником» Владимиру Путину, которая появилась в Набережных Челнах.

Подробнее — в материале “Ъ-Казань” «Президентские "похороны" оценили в 28 суток».