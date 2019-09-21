В Казани прошла акция в защиту фигурантов «московского дела»

В субботу в Казани состоялась серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов так называемого «московского дела». Активисты «Яблока» вышли с плакатами «Требование честных выборов преследуется по беспределу», «"Московское дело" — дело всей страны!», «Приговоры за свободомыслие — позор России!»

В татарстанском отделении «Яблока» считают уголовные дела, возбужденные после протестных акций в Москве, «политически мотивированными». «Хотя одного из фигурантов дела, актера Павла Устинова и выпустили из СИЗО, обвинения с него по-прежнему не сняты и ему всё ещё грозит суровое наказание за преступление, которого он не совершал»,— говорится в сообщении активистов.

Напомним, все лето в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”