Павлюченкова вышла в финал теннисного турнира WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал теннисного турнира серии WTA Premier Toray Pan Pacific Open в Осаке (Япония) впервые за полтора года. Она обыграла немку Анжелик Кербер. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Ранее сегодня российская спортсменка вышла в полуфинал WTA, обыграв японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 6:2.

Турнир продлится до 22 сентября. Его призовой фонд превышает $750 тыс.

Напомним, Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $500 тыс. в 2017 году. В матче с Дарьей Гавриловой, выступающей за Австралию, длившимся 3 часа 11 минут, Павлюченкова одержала победу со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).