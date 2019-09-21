СМИ: Google заявила о создании самого мощного квантового компьютера

Американская корпорация Google заявила о создании первого квантового компьютера, способного выполнять расчеты, с которыми не могут справиться самые мощные современные суперкомпьютеры. О новой разработке говорилось в статье, опубликованной на сайте NASA на этой неделе. Позднее материал по неизвестным причинам был удален, сообщает Financial Times.

В публикации говорилось, что Google удалось построить процессор, способный за 3 минуты и 20 секунд выполнить расчет, на который самому мощному в мире компьютеру, известному как «Саммит» (Summit американской компании IBM) понадобилось бы примерно 10 тыс. лет. Как утверждали эксперты компании, разработка Google свидетельствует, что компания сумела достичь «квантового превосходства».

«Это существенное ускорение по сравнению со всеми известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче и ознаменует появление столь ожидаемой вычислительной парадигмы»,— говорилось в докладе Google.

В самой компании пока никак не прокомментировали предполагаемую публикацию.

Некоторые ученые в настоящее время возлагают большие надежды на так называемые квантовые компьютерные технологии, которые, по их мнению, станут основой искусственного интеллекта в будущем.

Преимущества квантовых компьютеров основаны на том, что в них для обработки данных используются не классические логические элементы, которые могут находиться только в двух состояниях (0 или 1), а так называемые кубиты (qubit, quantum bit), представляющие собой квантовые объекты, состояние которых может быть произвольной суперпозицией этих двух значений.

Есть ли у России шанс поучаствовать в разработке искусственного интеллекта, читайте в публикации журнала «Огонек».