О коллекции Gem Dior

Виктуар де Кастеллан отметила этим летом в Венеции двадцатилетие на посту главы ювелирного подразделения Dior и представила новую коллекцию высокого ювелирного искусства Gem Dior. В названии заключена игра слов. Gem переводится с английского как «сокровище», «драгоценность», кроме того, слово созвучно французской фразе «J’aime» — «Я люблю». «Я люблю Dior» и «сокровище Dior» — к коллекции из 99 украшений, изготовленных в единственном экземпляре, подходят оба варианта.

В 1999 году Бернар Арно лично пригласил Виктуар работать в LVMH и предложил развивать ювелирное направление дома. Каждая коллекция не похожа на предыдущую, но при этом тесно связана с наследием и увлечениями Кристиана Диора. Виктуар учла все: и его слабость к кружевам, его розовое детство в Гранвиле, его нежное отношение к Версалю, его суеверность и множество других важных особенностей основателя дома и его эстетики. Спустя 20 лет (за это время было открыто 80 бутиков) бизнес цветет, а Виктуар остается неиссякаемым источником идей и творческих находок.

Отметить событие и показать коллекцию генеральный директор и председатель совета директоров дома Dior Пьетро Беккари предложил в старинном палаццо Лабиа в Венеции, украшенном фресками Джованни Баттисты Тьеполо. С этим дворцом связана одна история из жизни основателя дома. В 1951 году Кристиан Диор прибыл в Венецию на Восточном экспрессе и привез семь манекенщиц, которые гуляли по городу и фотографировались в его знаменитых платьях New Look. Но не фотосессия стала причиной визита. Кутюрье был в числе 1,2 тыс. гостей, приглашенных на костюмированный бал, который устраивал Карлос де Бестеги, французский миллиардер и меценат мексиканского происхождения, семья которого сделала состояние на разработке серебряных рудников. Бал в палаццо Лабио стал одним из самых масштабных за всю историю ХХ века.

На презентации коллекции Gem Dior гостей было значительно меньше, да и мероприятие было не таким пышным. Гостям показали балет «Белая ночь», премьера которого уже состоялась в Риме к этому моменту. А украшения представили не в стеклянных витринах и не на манекенах, как обычно бывает. Для демонстрации ювелирной коллекции дом Dior впервые пригласил моделей. В нежных платьях, напоминающих балетные пачки, девушки сидели на антикварных диванах и креслах на фоне фресок Тьеполо, а затем прошлись по импровизированному подиуму.

Gem Dior, состоящая из 99 украшений, безусловно, самая большая коллекция ювелирного направления дома. «При взгляде на эту коллекцию у меня возникает чувство, будто я положила все свои коллекции за последние 20 лет в шейкер, а на выходе получила пиксельные стоп-кадры крупным планом,— говорит Виктуар.— В конце концов остается лишь материал и цвет».