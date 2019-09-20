«Интер РАО» отремонтирует ТЭС на Кубе

«Интер РАО — Экспорт» (входит в «Интер РАО») до 2026 года отремонтирует 1 ГВт мощности на кубинских ТЭС. Реконструкцию профинансируют за счет средств, предоставленных российскими государственными финансовыми институтами. Объем инвестиций в проект может составить $120–160 млн, но проект, по мнению аналитиков, не столько высокомаржинальный, сколько «политически мотивированный».

«Интер РАО — Экспорт» может стать EPC-подрядчиком по ремонту генерации на Кубе. 20 сентября компания подписала соглашение с кубинской Energoimport (входит в государственную энергетическую компанию Union Electrica) о проведении капремонта десяти энергоблоков мощностью 1 ГВт на трех кубинских ТЭС: «Восточная Гавана», «Максимо Гомес» и «Антонио Масео». Ожидается, что твердый контракт будет подписан в марте 2020 года.

«Интер РАО — Экспорт» будет ремонтировать по два энергоблока в год начиная с 2021 года.

Компания также будет отвечать за привлечение финансирования в проект.

Конкретная финансовая модель и стоимость ремонтных работ пока не определены, сообщили “Ъ” в «Интер РАО — Экспорт». В компании уточнили лишь, что финансировать проект предположительно будут из средств, предоставленных российскими государственными финансовыми институтами. «Однако вопрос еще находится на стадии проработки»,— уточнили в компании.

По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», инвестиции в капремонт кубинских энергоблоков составят $120–160 млн. Но в последние три года инжиниринговое подразделение «Интер РАО» несет убытки, а проекты реализуются с минимальной маржинальностью. По мнению аналитика, проект с ремонтами энергоблоков на Кубе «больше политически мотивированный контракт, нежели источник больших прибылей для подразделения».

«Интер РАО — Экспорт» уже строит на Кубе энергоблок на ТЭС «Максимо Гомес» и три энергоблока на ТЭС «Восточная Гавана» мощностью 200 МВт каждый.

Куба получила под эти проекты кредит €1,2 млрд от правительства России.

Предполагалось, что большую часть ссуды Гавана заплатит за услуги энергохолдинга. Согласно годовому отчету компании, за 2017 и 2018 годы в пользу «Интер РАО — Экспорт» за счет средств государственного экспортного кредита было перечислено ассигнований в размере €14,4 млн. В компании не уточнили конкретных сроков завершения этих энергостроек.

Полина Смертина