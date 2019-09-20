«ЦСКА — умеренный фаворит»

В пятницу стартует десятый тур Чемпионата России по футболу. Его откроет матч с участием «Спартака» — московская команда играет с «Уфой» на выезде вечером. А в выходные зрителей ждет противостояние ЦСКА и «Краснодара». О шансах команд в этих встречах и раскладах букмекеров спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин побеседовал с Александром Егоровым, заместителем генерального директора букмекерской компании «Лига ставок», генерального партнера РПЛ.

— В пятницу московский «Спартак» выйдет на поле в Уфе, хотя эта встреча конечно, не главная в туре. Главная – это противостояние ЦСКА и «Краснодара». Но за «Спартак» болеют не только в Москве, но и во многих других городах страны. Команда Кононова в чемпионате не может выиграть с конца августа. Недавнее поражение от «Урала» для многих стало большим сюрпризом. Болельщики всегда надеются, что что-то произойдет интересное со «Спартаком», и он преобразится в следующем матче. В прошлом туре, я так понимаю, «Спартак» был фаворитом, а кто-то вообще тогда поверил в «Урал»? Какой самый большой выигрыш был у того, кто сделал ставку против «Спартака»?

— Да, можно сказать, что «Спартак» в матче против «Урала» был фаворитом, причем явным фаворитом — порядка 65% вероятности оценивалась победа красно-белых. Поэтому результат матча мы относим именно к сенсации, которая, мы знаем, достаточно часто встречается в нашем чемпионате. Более 80% ставок приходилось на победу «Спартака». Тем не менее, нашлись и желающие поставить против «Спартака», либо же на «Урал», как больше нравится. Так как «Урал» был аутсайдером, на него был хороший коэффициент — люди смогли получить хорошие выигрыши. Отмечу два самых ярких: один болельщик по ходу матча уже сделал ставку на победу «Урала», когда «Спартак» уже проигрывал 1:2, ставка была хорошая — 200 тыс. руб. Коэффициент 2,7, выигрыш 540 тысяч. А по коэффициенту, конечно, самая такая будоражащая проницательная ставка была доматчевая ставка: болельщик рискнул 1 тыс. рублей и решил предугадать счет первого тайма и всего матча. Его прогноз оказался верным, как мы понимаем. Коэффициент 530 — выигрыш 130 тыс. руб.

— На этот раз «Спартак» снова фаворит, я правильно понимаю? Есть ли какая-то наиболее популярная ставка?

— Да, «Спартак» фаворит опять. По-другому, наверное, быть пока не может. Все-таки «Уфа» пока не та команда, которая будет считаться фаворитом в противостоянии со «Спартаком». Тем не менее, уфимцы уже стали такой, можно сказать, грозой авторитетов, они обыграли «Ростов» и «Зенит». Безусловно, красно-белым будет непросто. «Спартак» — фаворит. 92% ставок, даже больше, приходится на победу «Спартака».

— В Чемпионате России у нас, я напоминаю, троевластие такое: «Краснодар», «Зенит» и «Ростов». У этих трех команд по 20 очков, они делят первое место. Но совсем близко, на одно очко всего отстает московский ЦСКА, и вот в этом туре армейцы постараются нагнать, по крайней мере, одного из конкурентов — сыграют с «Краснодаром». Насколько увлекательным будет матч — большой вопрос, но просмотр такой осторожной игры может скрасить ставка, например, тоже не очень смелая. Что же у нас с коэффициентами на матч ЦСКА-«Краснодар»? Кто фаворит, если такой вообще есть?

— Так называемый умеренный фаворит — все же ЦСКА, по нашему мнению, потому что матч пройдет на домашней арене армейцев, это небольшое преимущество им дает возможность называться фаворитом. Коэффициент на их победу — 2,4, на победу «Краснодара» — 3,1. Разница вероятности побед — не больше 10% в пользу армейцев. Надо сказать, интересен выбор болельщиков: 35% ставок приходится на победу ЦСКА, 59% ставок приходится на победу «Краснодара». То есть, по мнению «Лиги ставок», чуть больше имеет преимущества ЦСКА. По мнению болельщиков, все-таки «Краснодар» будет ближе к победе.

— С этим матчем понятно, что непонятно ничего. Давайте перейдем к другим участникам еврокубков, Лиги чемпионов. «Зенит», который сыграл вничью с «Лионом» в середине недели, встречается с казанским «Рубином» в субботу. А у «Локомотива» самый удачный, наверное, матч получился — обыграл «Байер» со счетом 2:1. И он встречается с «Оренбургом» на выезде. «Зенит» и «Локомотив» фавориты в этих матчах? Насколько очевидные?

— Петербургская команда — явный фаворит, коэффициент 1,4. Абсолютное большинство ставок приходится на победу «Зенита». «Локомотив» тоже фаворит, его коэффициент — 2,2. Но опять же нельзя сказать, что ярко выраженный, тем не менее, шансы больше, нежели у «Оренбурга». И если на «Зенит»-«Рубин» приходится порядка 12,5-30% ставок от общего объема ставок на этот тур, то «Оренбург»-«Локомотив» — уже 8,5%.