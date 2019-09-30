Легкое преображение

В разгар напряженной рабочей недели настроение поднимут мысли о предстоящих выходных. Не стоит ограничивать себя дыхательными практикам и ромашковым чаем, лучше запланировать длинный уикенд в спа-отеле недалеко от Москвы.

В часе езды от центра города, у Истринского водохранилища расположен загородный отель M’Istra’L Hotel & Spa. Прийти в себя помогут долгий сон, медленное пробуждение без будильника, свежий воздух, легкий завтрак и неспешная прогулка по территории. При отеле работает клиника La Source de Sante, специализирующаяся на велнес-программах. Врачи здесь практикуют долгие «забеги», к примеру Detox, рассчитанный на десять дней, но есть и несколько интенсивных трехдневных курсов — как раз то, что нужно, чтобы привести в чувство уставших горожан и ускорить «восстановление организма». Программа «Преображение» поможет справиться с синдромом хронической усталости и повысит тонус кожи, «Легкость» направлена на снижение веса, а трехдневная «Гармония» позволит надолго забыть о последствиях стресса. Начинаются все программы одинаково — с консультации терапевта и определения процентного соотношения воды, жировых отложений и мышечной массы (состав тела), а вот комплекс процедур в каждой программе свой. С переутомлением и снижением тонуса (не только кожи) борются с помощью сеансов ароматерапии, флоатинга, расслабляющих массажей, молочных ванн, занятий плаванием и лечебной физкультурой, а также процедур для лица, направленных на повышение упругости и омоложение кожи. Оздоровительные прогулки, пилинг с черным мылом, морские минеральные ванны, отдых в Альфа-капсуле и стоун-массаж ждут тех, кто приехал в M’Istra’L Hotel & Spa, чтобы привести в порядок нервы. Пара лишних килограммов уйдет, если записаться на программу для снижения веса — тогда в расписании дня появятся прессотерапия, интенсивная тренировка с инструктором в бассейне и зале, глубокие лимфодренажные массажи, а также обертывания.

Еще одна причина совершить вылазку в истринский отель — наличие в нем спа-комплекса с просторной водной зоной. Тут есть альпийская сауна с лекарственными травами, ледяная купель, хаммам и русская парная, где парят вениками и делают банные процедуры для тела. «Меню» в M’Istra’L Hotel & Spa внушительное: балийские массажи, уход за лицом и телом (есть и варианты, разработанные специально для мужчин), аппаратная и инъекционная косметология. Все это на уважаемых бьюти-марках Aura Chake и Maria Galland.

В отеле будет чем заняться и любителям активного отдыха. Из развлечений — рыбалка, стрельба в тире, велосипедные прогулки, футбол и волейбол.

Дарья Козачок