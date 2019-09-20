Сенатором от Татарстана стал Геннадий Емельянов

Госсовет Татарстана назначил своим представителем в Совете федерации избранного депутатом 62-летнего Геннадия Емельянова. Вчера он был освобожден от должности главы Елабужского района.

Кандидатуру Емельянова поддержали 87 депутатов. Еще семь воздержались, один был против.

«От души, поздравляем!»— поздравил Геннадия Емельянова спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Господин Емельянов заменит в Совете федерации Ильдуса Ахметзянова. Вторым сенатором, назначенным от президента республики, остается Олег Морозов.

Подробнее о том, как господина Емельянова выбирали в качестве сенатора от Татарстана, читайте в публикации “Ъ-Казань”: «Мэра Елабуги отправляют в Москву».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"