Мэра Елабуги отправляют в Москву

В Татарстане продолжаются кадровые перестановки в связи с формированием нового состава Госсовета республики. Пост мэра Елабуги вчера покинул избранный депутатом Геннадий Емельянов. Ожидается, что сегодня Госсовет назначит его представителем в Совете федерации от республики. Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку с поста регионального министра земельных и имущественных отношений Азата Хамаева, также избранного депутатом Госсовета. На его место был назначен Фаниль Аглиуллин — бывший начальник службы безопасности господина Минниханова.



Госсовет Татарстана шестого созыва сегодня на первой организационной сессии планирует назначить 62-летнего Геннадия Емельянова представителем республиканского парламента в Совете федерации. Как стало известно “Ъ”, его кандидатуру на пост сенатора предложило собрание фракции «Единой России» (контролирует 82 голоса из 100). «У него большой опыт работы в исполнительных органах власти. Руководил Елабужским районом, где успешно функционирует ОЭЗ „Алабуга“. Очень подготовленный человек»,— пояснил “Ъ” старейший депутат парламента Марат Галеев.

Вчера депутаты совета Елабужского района приняли отставку господина Емельянова с поста главы района и мэра Елабуги. «Благодарность от руководства республики» выразил ему спикер Госсовета Фарид Мухаметшин: «Район находится в двадцатке по республике по разным критериям. Интегральный показатель таков, что вы с каждым годом развиваетесь».

Геннадий Емельянов начинал карьеру чиновника в администрации соседних Набережных Челнов. Он возглавлял Зеленодольский район, был министром транспорта Татарстана. Елабугой руководил последние девять лет. Здесь у него не сложились отношения с местным бизнесменом, гендиректором «Эссен продакшн АГ» и депутатом Госсовета Леонидом Барышевым. Конфликт становился предметом рассмотрения комиссии Госсовета по этике. Господин Емельянов не раз оказывался в центре публичных скандалов. В 2016 году федеральные СМИ писали, как мэр Елабуги потребовал от прокуратуры и ФСБ «изыскать» в недельный срок девушку, которая пошутила над ним в социальной сети. В начале этого года сообщалось об обысках в исполкоме района из-за возможных нарушений при распределении земельных участков.

Господин Емельянов избирался в Госсовет Татарстана по Елабужскому одномандатному округу, который включает территорию района. Согласно данным ЦИК Татарстана, мэр получил 65,6% голосов. В то же время на отдельных участках он уступил самовыдвиженцу Ильшату Шаймуратову — заместителю гендиректора «Эссена». Геннадий Емельянов вчера заявил на сессии, что «с переходом на новую работу не забудет про обязанности перед районом».

Политолог Сергей Сергеев отмечает, что власти Татарстана прежде старались, чтобы «один сенатор был с татарской фамилией, другой — с русской». Однако господин Емельянов заменит в Совете федерации Ильдуса Ахметзянова. Вторым сенатором, назначенным от президента республики, остается Олег Морозов. Эксперт не исключает, что решение по Геннадию Емельянову могло быть принято в последний момент. «В свое время он был брошен на трудный участок. Для провинциального города в Елабуге было слишком много скандалов. Видимо, власти считают, что Емельянов свое отслужил и заслужил»,— заключает эксперт.

Новым руководителем Елабуги должен стать Рустем Нуриев. Вчера он досрочно сложил полномочия главы Ютазинского района и был назначен и.о. главы исполкома Елабужского района. Он сможет возглавить район после того, как изберется местным депутатом.

Кадровые перестановки в связи с выборами в Госсовет продолжаются в правительстве республики. Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении 63-летнего Азата Хамаева с поста министра земельных и имущественных отношений. 8 сентября он избрался в Госсовет по списку «Единой России». Как сообщал “Ъ” ранее, партийцы предложили ему занять должность главы комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. На днях свой пост уже покинул вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов (ожидается, что получит пост вице-спикера Госсовета).

Новым главой министерства земельных и имущественных отношений назначен Фаниль Аглиуллин, который прежде был помощником президента Татарстана и главой его службы безопасности, а еще ранее работал в МВД. «В статусе помощника президента он был достаточно глубоко погружен в вопросы хозяйственной деятельности в республике. Это, безусловно, дает ему возможность широко видеть ситуацию в области земельно-имущественных отношений Татарстана»,— пояснила “Ъ” назначение представитель аппарата президента республики Лилия Галимова. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил уверенность, что опыт работы господина Аглиуллина «позволит придать новый импульс, продиктованный временем». «Это сфера повышенного коррупционного риска. Логично, что сюда ставят проверенного человека»,— считает политолог Сергей Сергеев.

Кирилл Антонов