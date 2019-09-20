Boeing провел успешные испытания первого беспилотника-заправщика

Компания Boeing сообщила об успешном проведении первого испытательного полета беспилотного самолета-заправщика MQ-25. Беспилотный заправщик, первый подобный самолет в мире, совершил двухчасовой полет с выполнением команд специалистов-испытателей, находившихся в диспетчерском центре аэропорта MidAmerica в Сент-Луисе (штат Иллинойс).

Разработка модели велась с 2006 года. Беспилотник предназначен для дозаправки палубных бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 производства Lockheed Martin. В 2018 году после представления прототипа MQ-25 Министерство обороны США подписало с Boeing контракт на $805 млн на поставку четырех самолетов заправщиков до 2024 года. Контракт предусматривает возможность расширения заказа до 72 беспилотников-заправщиков MQ-25 с увеличением суммы до $13 млрд.

Алена Миклашевская