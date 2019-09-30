Мини-клатч в «индустриальном» стиле c отделкой из металла — главный аксессуар сезона по версии Alexander McQueen. Имеются в продаже и обновленные сэтчел-сумки Jewelled с ручкой с четырьмя кольцами, выполненными из серебра и камней каплеобразной формы. Сумки изготовлены из зернистой черной кожи с заклепками и из блестящей кожи с матовыми или блестящими заклепками. Дополняют новую коллекцию вечерние клатчи с ручкой-кольцами из состаренного серебра.

Фото: Dolce & Gabbana

В продажу поступает новая коллекция сумок — Sicily 58 и Sicily 62. Цифры указывают на годы рождения Доменико Дольче и Стефано Габбаны. У сумки долгая история, впервые она появилась в коллекциях Dolce & Gabbana 2009 году. В прошлые годы ее изготавливали из классической кожи, полотна с принтом, кружева кроше и сицилийского кружева, кожи питона и даже вручную окрашенной кожи крокодила. Сумка Sicily — это один из знаковых аксессуаров бренда.

Новые сумки выглядят так, будто их окунули в ведро с краской, и аксессуары равномерно покрылись цветом, и кажется, что достичь такого эффекта просто, но на самом деле это результат кропотливой работы: шкурки из тонкой кожи наппа красят, шлифуют все края и неровности, сшивают и затем окрашивают еще раз.

Сумки из новой коллекции можно приобрести в Третьяковском проезде, «Барвиха Luxury Village», а также в корнере бренда в ЦУМе и в ДЛТ.

С 10 по 27 октября в бутике Herms в ГУМе пройдет ювелирная выставка «Herms Chane d’ancre Punk». На выставке будут представлены украшения из серебра и золота —кольца, браслеты, серьги, сотуары. Главный элемент коллекции, который объединяет все предметы — классическая английская булавка.

Коллекция платков Radical Chic сезона «осень-зима 2019/20» посвящена Году театра в России. К примеру, на каре «Примы» изображены российские балерины, на пачках зашифрованы их имена: Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Ида Рубинштейн и другие.

Triomphe Canvas — линия унисекс аксессуаров и предметов для путешествий Celine. Коллекция уже представлена в бутиках Celine в Третьяковском проезде, «Барвиха Luxury Village» и ЦУМе. В коллекции — мужские и женские сумки, небольшие кожаные аксессуары, наборы для путешествий и предметы интерьера — все с монограммой бренда.

Off-White выпустил новые сумки Jitney, выполненные в шести цветах и разного дизайна. Все они имеют одинаковую металлическую пряжку с поворотной стрелкой и съемный ремешок, у них много внутренних карманов. Сумки снабжены шуточными надписями: «логотип», «поверни, чтобы открыть», «наличка внутри».

Фото: Patrizia Pepe

Коллекция сезона «осень-зима 2019/20» у Patrizia Pepe «лунная». Бархатные костюмы, рубашки оверсайз, длинные пижамные жакеты с принтом, а также полосатые разноцветные жакеты и джинсовые шорты сшиты из глянцевых и серебристых материалов, из фактурных тканей, которые, по мнению дизайнеров, напоминают о холодном лунном свете.

Фото: Pollini

Лицами рекламной кампании итальянского обувного бренда Pollini в новом сезоне стали артист Мариинского театра Марко Боццато, исполнитель главных партий в постановках «Сильфида», «Баядерка» и «Щелкунчик», и бразильская модель-трансгендер Валентина Сампайо, которая уже несколько раз появлялась на обложках Vogue.

Коллекция женской обуви Fratelli Rossetti под названием Magenta стирает границы гендера: на кроссовки-пампы, мюли и туфли перенесены основные элементы дизайна мужской обуви и массивные металлические пряжки.

Фото: LEN

В коллекции российского бренда LEN представлены теплые брючные костюмы, юбки, платья, блузы и топы из шерсти, шелка, лакированной кожи, шифона и органзы. Основные цвета — бежевый, коричневый и приглушенный зеленый.

В этом сезоне бренд Raschini помимо традиционных аксессуаров из кожи аллигатора представил дорожные сумки и другие аксессуары для путешествий, изготовленные вручную из телячьей кожи. К базовым цветам — черному, коричневому и белому — добавились шоколадный, холодный синий, мандариновый, сапфировый, винный и сигарный.

Часы Breguet Classique 9068 Фото: Breguet

Абрахам Луи Бреге открыл часовую мастерскую в Париже на Набережной часов, неподалеку от квартала ювелиров, мастеров по изготовлению циферблатов, стрелок и часовых корпусов, в 1775 году. Его изделия отличались лаконичным дизайном в противоположность господствовавшему в то время стилю барокко. В 1783 году Бреге разработал тонкие стрелки с круглыми пустотелыми наконечниками, расположенными ближе к кончикам, которые значительно улучшили считываемость показаний циферблата. Эти знаменитые стрелки украшают и современную модель Classique 9068, в этом году впервые вышедшую с перламутровым циферблатом. У новой модели Classique золотои безель, корпус из розового или белого золота с рифленым корпусным кольцом, инкрустированные бриллиантами ушки. Задняя крышка часов из сапфирового стекла позволяет рассмотреть механизм и ротор, декорированный вручную узором гильоше. На циферблате помимо логотипа Breguet указан индивидуальный номер модели, и по желанию покупательницы ее имя может быть внесено в реестр владельцев часов Breguet, который ведется в компании с 80-х годовXVIII века.

Женские часы Montblanc Boheme выполнены в простом классическом дизайне. Циферблат изготовлен с использованием традиционных техник декорирования, таких как гильоширование, а стрелки выполнены в форме листьев.

Часы Patek Philippe Ladies Complications Ref. 7130 Фото: Patek Philippe

Швейцарская часовая мануфактура Patek Philippe представила женскую модель Ladies Complications Ref. 7130 для путешествий. Часы оснащены индикатором 24 часовых поясов с указанием времени суток для каждого из них. На корпусе белого золота 62 бриллианта, на застежке-пряжке ремешка 27 бриллиантов, ремешок сделан вручную из крокодиловой кожи.

Фото: Mercury

Официальным спонсором церемонии ТЭФИ-2019, которая пройдет 2 октября в Московском театре мюзикла, впервые станет ювелирная компания Mercury. В рамках мероприятия она представит украшения из коллекции Classic, Color и Flower. Кольцо из коллекции Classic с бриллиантом цвета Vivid Yellow огранки «радиан» также будет эксклюзивно представлено в бутике Mercury в гостинице «Метрополь».

Zasport расширил фитнес-линейку: помимо бра, легинсов и шорт в нее вошли легкие ветровки для вечерних пробежек, мужские спортивные легинсы и женские комбинезоны. Для производства использованы высокотехнологичные материалы, которые пропускают воздух, отталкивают влагу и быстро сохнут. Представили коллекцию знаменитые гимнастки Дина и Арина Аверины.

Сестры Мика и Джемма Саттаровы основали бренд Sattar в 2015 году, но их продукция уже продается в нескольких крупных концепт-сторах Баку, а также действует шоу-рум на Земляном Валу, 14/16 в квартире, которая когда-то принадлежала Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Коллекция осенне-зимнего сезона посвящена равноправию полов в том числе и в гардеробе: женские подтяжки для носков ручной работы из кожи с бельевой фурнитурой, сумки и рюкзаки из натуральной кожи и замши с орнаментами ширванских ковров, выполненными по технологии интарсия, сумки из кожи и велюра со светоотражающей надписью на арабском языке, приталенные двубортные пиджаки без одного лацкана с корсетной основой и шнуровкой из бархатной ленты и пальто также с одним лацканом. Купить вещи бренда можно в шоу-руме «Грузины» в Большом Козихинском переулке, 23 и в бутике Axiom на Яузском бульваре, 14/8.

На российском рынке появились кофемашины Nespresso нового поколения Vertuo. Компания представляет способ приготовления кофе с помощью технологии Centrifusion: капсула раскручивается в кофемашине, как в центрифуге, поэтому кофе получается более насыщенным.