Госсовет Татарстана увеличивается в должностях

В шестом созыве Госсовета Татарстана к семи существующим добавится новый комитет — по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Как стало известно “Ъ”, его возглавит единоросс Александр Тыгин. Вчера он ушел с поста мэра Зеленодольска. В трех комитетах сменятся председатели. Новые должности в республиканском парламенте получат глава «Татмедиа» Айрат Зарипов, министр земельных отношений Азат Хамаев и экс-глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин. Все четверо избраны от «Единой России». Фракция КПРФ претендует на посты заместителей председателей лишь в двух комитетах. Руководящие должности будут распределены завтра на первой после выборов сессии республиканского парламента.



Предложение создать в новом созыве Госсовета уже восьмой по счету профильный комитет было поддержано вчера на совещании представителей депутатов, избранных в единый день голосования 8 сентября. Новый комитет будет заниматься вопросами жилищной политики и инфраструктурного развития. По информации “Ъ”, его возглавит Александр Тыгин, до этого шесть лет руководивший Зеленодольским районом. Его кандидатуру вчера выдвинули на собрании фракции «Единой России» (в нее вошли 82 депутата из 100), сообщили “Ъ” участники мероприятия.

Руководитель фракции единороссов Юрий Камалтынов заявил “Ъ”, что «у него нет сомнений», что господин Тыгин «справится» с новой работой. «У него уникальный опыт. Глава такого мощного района, где и промышленность, и сельское хозяйство развито. Он был заместителем министра экономики, заместителем министра транспорта, работал в крупнейшей в Татарстане компании (был заместителем гендиректора холдинга „Ак барс“.— “Ъ”)»,— напомнил глава фракции. Господин Камалтынов добавил, что новая структура Госсовета во главе с Александром Тыгиным должна разгрузить работу комитета по экономике, что «повысит качество проработки законопроектов».

Сам господин Тыгин вчера в Госсовете Татарстана присутствовать не смог. Он проводил сессию совета Зеленодольского района в последний раз как глава муниципалитета. На этом заседании депутаты района одобрили досрочную отставку господина Тыгина. Отметить его заслуги приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Впрочем, стоит добавить, что в последнее время в Зеленодольском районе произошло несколько конфликтов между жителями и местной властью. Местные жители высказывали недовольство реализацией программы по расселению аварийного жилья и планами построить в районе мусоросжигательный завод. Вместо Александра Тыгина муниципалитетом будет руководить экс-глава Лаишевского района Михаил Афанасьев (его вчера назначили и.о. главы исполкома).

В Госсовете Татарстана продолжат работать еще семь комитетов, которые были в пятом созыве. При этом в трех из них будут назначены новые председатели. В частности, комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам возглавит руководитель агентства по массовым коммуникациям и печати «Татмедиа» Айрат Зарипов, в прошлом пресс-секретарь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Господин Зарипов лично подтвердил “Ъ”, что его кандидатуру выдвинули на пост главы комитета. Ожидается, что его заместителем может стать заместитель главы исполкома Елабужского района Людмила Рыбакова. Она, как и господин Зарипов, избралась в Госсовет по списку «Единой России».

По информации “Ъ”, на пост главы комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике единороссы предложили министра земельных и имущественных отношений Татарстана Азата Хамаева. На должность главы комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству — Лутфуллу Шафигуллина, который весной ушел с поста гендиректора «Таттелекома». Нынешний глава комитета Марат Галеев может стать его заместителем. А вот главе комитета по экологии Тахиру Хадееву, по информации “Ъ”, никакой руководящий пост, скорее всего, не предложат.

В четырех комитетах председатели останутся прежними. Леонид Якунин продолжит руководить комитетом по бюджету, финансам и налогам, Светлана Захарова — комитетом по социальной политике, Альберт Хабибуллин — комитетом по госстроительству и местному само­управлению, Шакир Ягудин — комитетом по законности и правопорядку. У последнего заместителем может стать начальник правового отдела МВД по Татарстану Александр Чубаров. Также должность в одном из комитетов может получить ушедший вчера в отставку глава Спасского района Камиль Нугаев. Госслужащие, избранные депутатами Госсовета, должны подать в отставку в ближайшее время.

Единороссы выдвинули свои кандидатуры в комиссии Госсовета. Вице-спикер парламента пятого созыва Римма Ратникова планирует возглавить комиссию по установлению идентичности текстов законов на русском и татарском языках. Как уже сообщал “Ъ”, пост вице-спикера она уступит Марату Ахметову (вчера его освободили от должности вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия республики.— “Ъ”). При этом госпожа Ратникова, по информации “Ъ”, останется депутатом на постоянной основе, то есть будет продолжать получать зарплату в парламенте (см. “Ъ” от 13 сентября).

В свою очередь Марат Ахметов также возглавит комиссию по этике депутата Госсовета. Юрий Камалтынов, который должен сохранить должность заместителя председателя парламента, также продолжит руководить комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Посты вице-спикеров будут утверждаться на сессии Госсовета по предложению председателя парламента шестого созыва. На этот пост, как сообщал “Ъ”, партийцы выдвинули нынешнего спикера, главу татарстанского отделения «Единой России» Фарида Мухаметшина. Фракция единороссов вчера это решение поддержала. Пост секретаря решено сохранить за Лилией Мавриной.

На пост спикера намерен претендовать Хафиз Миргалимов — лидер фракции КПРФ, у которой всего шесть депутатов. Их голосов недостаточно для принятия решения. Однако ожидается, что за господином Миргалимовым оставят должность заместителя председателя комитета по госстроительству. Вчера на эту должность его рекомендовало собрание коммунистической фракции. На пост заместителя главы комитета по социальной политике был выдвинут Артем Прокофьев. В пятом созыве он не имел должностей, но, как и господин Миргалимов, работал на постоянной основе. Светлана Захарова сообщила “Ъ”, что совершенно не против, если господин Прокофьев будет ее заместителем (в случае если она сама продлит полномочия главы комитета): «У нас все депутаты достойные, а Прокофьев всегда был одним из самых активных по социальной тематике».

Вчера на организационном заседании Госсовета избранным парламентариям вручили удостоверения, нагрудные знаки и депутатские портфели. Спикер парламента пока еще пятого созыва Фарид Мухаметшин призвал депутатов не «стесняться своего народа» и не «бояться сказать, что он депутат»: «Мне не нравится, когда кто-то приезжает на заседание, из кармана значок вынимает и надевает, а как только вышел — снимает».

Полномочия депутатов пятого созыва заканчиваются сегодня. В новом составе Госсовет Татарстана соберется завтра, 20 сентября.

Кирилл Антонов