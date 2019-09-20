7,35 процента составил базовый уровень доходности вкладов в рублях на срок от полугода до года в октябре 2019 года, сообщил вчера Банк России. Базовая доходность — среднее значение максимальных ставок банков, привлекших две трети всех депозитов в РФ. Показатель снижается вслед за замедлением инфляции, за полгода доходность снизилась на 0,81 процентного пункта (п. п.), или на 10%. По таким же вкладам в долларах за полгода показатель снизился на 1,5 п. п., или 41%, до 2% годовых, в евро — на 0,2 п. п., или 27%, до 0,48% годовых. На этом фоне в августе впервые с начала года снизились вклады в валюте (на 1,2% в долларах), а рублевые продолжали расти ( на 0,8%).