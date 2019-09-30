Вместо действия

Симбиоз мира моды и театра существует давно. Юбер де Живанши в 1997 году готовил костюмы для «Жизели» в Большом театре. Ёдзи Ямамото в 1993-м одевал героев оперы «Тристан и Изольда». Михаил Барышников в «Письме человеку» изображал Вацлава Нижинского в костюмах Giorgio Armani. Список можно продолжать бесконечно. Редакция «Коммерсантъ. Стиль» пофантазировала, как выглядели бы костюмы громких мировых премьер, если бы их исполнение доверили не профессиональным театральным художникам, а модным дизайнерам.

«Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»

Спектакль «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» на сцене театра «Мастерская Петра Фоменко» Фото: Лариса Герасимчук

Соединение комикса и классики уже стало привычным делом, но только не в постановках российских репертуарных театров. Первая ласточка из масскультуры — «Семейка Аддамс» — пробралась в святая святых интеллектуального искусства — на сцену «Мастерской Петра Фоменко». Прообразом главного героя спектакля стал Чарльз Сэмуэл Аддамс, автор «Семейки Аддамс».

Визуально постановка решена в черно-белой эстетике немого кино. Спектакль вышел не менее зрелищным, чем голливудские блокбастеры: эффектные сцены, яркие музыкальные номера (музыку к постановке написала рок-группа «Слот») и ироничные диалоги выстроены так плотно, что три часа пролетают как три минуты. А еще на сцене мелькают привидения — куда же без них в этом диковатом, но обаятельном семействе. Готическая эстетика Alexander McQueen тоже вписалась бы в художественное решение спектакля.

Театр «Мастерская Петра Фоменко»

7, 8, 25, 26 октября

«Иранская конференция»

Фото: Ира Полярная, Коммерсантъ

Искусство не может обходить стороной острые актуальные проблемы — со сцены иной раз проще сказать то, что трудно донести до общества в жизни. Концентрация самых острых и спорных тем, волнующих современников, в спектакле Виктора Рыжакова по философской пьесе Ивана Вырыпаева гуще, чем в выпуске новостей в прайм-тайм. Право голоса дано политологу, журналисту, писателю, священнику и даже жене высокопоставленного чиновника. Все, чем живет день сегодняшний, прозвучит с трибуны Театра наций в жесткой дискуссии между героями.

Пьеса-манифест настолько хитро устроена, что все монологи коснутся каждого зрителя лично. Герои появляются на сцене в строгих деловых костюмах, а костюмы — один из ключевых трендов нового сезона.

Театр наций

1, 2, 17, 18, 19 октября, 10 ноября

«Похождения повесы»

Фото: Сергей Родионов

Времена меняются, люди — нет. Сюжет оперы Игоря Стравинского повторяется в судьбах многих героев и нашего времени. Уехал молодой сын богатых британских родителей в Лондон за столичным лоском — и сгинул. Пабы, женщины и дьявол довели представителя золотой молодежи до грустного финала. История банальная, а вот постановка, объединившая театры Нидерландов, Франции и России,— блестящая. «Похождения повесы» Стравинский писал как вещь новаторскую, а во что ее превратил режиссер-постановщик Саймон Макберни с отсылками к рококо и современному искусству — словами не описать. Надо видеть и слышать.

О костюмах: главный герой значительную часть времени проводит на сцене в пижаме и трусах, а вот актрисы, исполняющие женские партии, отлично смотрелись бы в платьях и костюмах Jil Sander.

Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

На момент сдачи номера в печать даты спектаклей известны не были

Настоящая комедия

Фото: TheatreHD

Если не хочешь завершить дни, как герой «Похождений повесы», то в Лондон надо ездить ради театров и музеев. Где же еще смотреть на всемирно известных британских актеров, тем более если они играют в современной комедии. Один из лучших Мориарти за всю историю «шерлокомании» в кино, Эндрю Скотт, выступает в роли популярного актера, которого настиг кризис среднего возраста. Чем старше его герой становится, тем моложе любовницы, глубже депрессия и психоделичнее происходящее вокруг. Недавно на этом поле уже «высказался» Бенедикт Камбербэтч в психоаналитическом сериале «Патрик Мелроуз».

Свою же хандру персонаж Эндрю Скотта будет побеждать с помощью фирменного британского юмора, который явлен здесь во всем блеске. Как будто специально для таких ярких декораций создавал одежду Алессандро Микеле из Gucci.

Театр The Old Vic, Лондон

Спектакль доступен для просмотра на сайте www.theatrehd.com

«Леди Макбет Мценского уезда»

Фото: Bernd Uhlig / Opera national de Paris

Знаменитая опера Шостаковича по мотивам повести самого недооцененного русского писателя, Николая Лескова, покорила Париж этой весной. Режиссер-постановщик Кшиштоф Варликовский подошел к делу по-современному, сделав постановку в жесткой реалистичной манере. Публика была в восторге и устроила овацию авторам и исполнителям после завершения спектакля, в котором есть и ГУЛАГ, и откровенный секс, и подводная сцена, где Катерина топит свою соперницу.

Alexander McQueen Фото: Courtesy of Alexander McQueen

Не театральное действо, а настоящее эмоциональное потрясение. Не хватало только летящих шелков Valentino.

Opera Bastille, Париж

На момент сдачи номера в печать даты спектаклей известны не были

«Playlist (EP)»

Фото: Angela Sterling/Boston Ballet

Великий экспериментатор Уильям Форсайт поставил с Бостонским балетом «Playlist (EP)», который критики назвали самой ожидаемой премьерой весны в Париже. Балет ультрасовременный: кислотные цветовые и световые решения, яркие костюмы, эклектика уличного американского танца. Все, чем славится Форсайт и современная хореография. Полная свобода самовыражения.

Proenza Schouler Фото: Courtesy of Proenza Schouler

Музыка и танец — словно разговор о мире, в котором мы сегодня живем. И кажется даже, что Вирджил Абло (Off-White) и Proenza Schouler держали в уме именно этот спектакль.

Театр Елисейских Полей, Париж

На момент сдачи номера в печать даты спектаклей известны не были

Елена Кравцун