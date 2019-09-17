Четыре медали на троих Российские «художницы» получили призы за упражнения с обручем и мячом на чемпионате мира в Баку

Четыре награды — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую — завоевали сегодня российские спортсменки на чемпионате мира по художественной гимнастике, когда в Баку определились первые призеры в упражнениях с обручем и мячом. В первом виде победу одержала Екатерина Селезнева, во втором — Дина Аверина.

Во вторник в Баку Екатерина Селезнева, в последний момент заменившая в составе сборной Александру Солдатову, завоевала свой первый в карьере мировой чемпионский титул, выиграв упражнение с обручем. Она стала лучшей с оценкой 23,500 балла. Серебро получила израильтянка Линой Ашрам (23,400), а многократная чемпионка мира Дина Аверина, первенствовавшая в квалификации, в финале упражнений с этим предметом осталась лишь третьей (23,350).

«У нас появилось новое имя — Екатерина Селезнева, чемпионка мира в упражнениях с обручем,— приводит "Р-Спорт" слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой.— Дина немножко расстроилась, но мы сумели договориться, и мяч она сделала блестяще. Все нормально на сегодняшний день, а что будет завтра — поживем и увидим».

Действительно, в этот же вечер Дина Аверина сумела после своей относительной неудачи собраться и выиграть упражнения с мячом (23,500), а ее сестра-близнец Арина получила серебро (23,050). Еще одна награда — на сей раз бронзовая — стала достоянием Линой Ашрам (22,400). После соревнований Дина Аверина призналась, что расплакалась, сойдя после упражнений с обручем с третьей ступени пьедестала, поскольку, по ее словам, сделала их чисто и без потерь. Правда, она все-таки допустила довольно грубую ошибку, не удержав в какой-то момент равновесие, за что судьи снимают нынче с оценки достаточно много.

«После финала с обручем я посидела в уголочке, поплакала. Успокаивали меня Ариша и тренер Вера Шаталина. А Ирина Александровна (Винер-Усманова) сказала, что, поскольку выигрывать получается не всегда, нужно настраиваться еще на один финал»,— рассказала Дина Аверина журналистам.

Дина Аверина отметила, что ожидание выхода на упражнение с мячом было для нее ужасным. Волнение немного улеглось лишь тогда, когда ее сестра Арина справилась с мячом хорошо. И все-таки чересчур долгое ожидание оценок сестры сыграло с будущей победительницей злую шутку: мячик начал скользить во вспотевших вдруг руках. «А полотенца не было. Тогда Ирина Александровна, поняв, что случилось, сказала: "Об меня вытирай"»,— рассказала гимнастка.

Арина Аверина, завоевавшая серебро, призналась, что за сестру волновалась больше, чем за себя. Она вышла на ковер предпоследней, причем с затейпированной из-за травмы ногой. «Решу после чемпионата эту проблему и стану как новенькая»,— уверенно заявила она.

Вера Мухина