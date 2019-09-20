Пензу берут силой

В Пензе сегодня определят спикера гордумы, который также обладает полномочиями главы города. Официально выдвинут один кандидат — член «Единой России», бывший сотрудник УФСБ Владимир Мутовкин. Другие партии не стали предлагать своих кандидатов, объясняя это тем, что у них «нет шансов». Эксперты считают, что в гордуме нового созыва «выдвигать особо некого», прогнозируя, что посты главы города и главы горадминистрации, скорее всего, получат бывшие силовики.

Сегодня в Пензе состоятся выборы спикера городской думы, который обладает полномочиями главы города. Его выберут во время первой сессии гордумы нового, седьмого, созыва. Напомним, бывший спикер Николай Тактаров не стал избираться в новый созыв думы. Досрочно сложил полномочия и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Это связано с его избранием в гордуму. Действие контракта прекращено на основании распоряжения мэра от 10 сентября. В настоящее время обязанности главы администрации Пензы исполняет первый заместитель главы администрации Сергей Волков.

На данный момент известно имя лишь одного кандидата на пост спикера. Депутат Владимир Мутовкин был выдвинут делегатами конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» 13 сентября — его кандидатуру поддержали 168 участников конференции. Господин Мутовкин являлся депутатом гордумы пятого и шестого созывов. Он родился в Пензе и служил в органах госбезопасности — как указано на сайте Пензенской гордумы, службу в ФСБ России проходил в 1987–2008 годы. В 2008–2011 годы господин Мутовкин занимал должность заместителя директора по экономической безопасности, директора обособленного подразделения ООО «СКМ Групп» в Пензе, в 2011–2016 годы — директора муниципального казенного учреждения «Департамент ЖКХ г. Пензы», с 2017го по апрель 2018 года — директора ООО «Строительный ресурс». В настоящее время является безработным.

Фракция КПРФ в Пензенской гордуме седьмого созыва на состоявшемся 13 сентября заседании приняла решение не поддерживать выдвинутую на пост главы города кандидатуру от «ЕР» «в соответствии с рекомендациями ЦИК КПРФ». Как пояснил „Ъ“ руководитель фракции КПРФ в гордуме Олег Шаляпин, «обязаловки» голосовать против единороссов нет. «Каждый из депутатов проголосует так, как посчитает нужным. Тем более что это тайное голосование»,— уточнил он. Фракция КПРФ, которая представлена в гордуме 12ю депутатами, «на данный момент» не планирует никого выдвигать на пост главы Пензы. Коммунисты также не смогли назвать кандидата из числа депутатов других партий, за которого они могли бы отдать свои голоса. Депутат гордумы седьмого созыва от партии «Справедливая Россия» Людмила Коломыцева назвала вопрос о поддержке Владимира Мутовкина «провокационным». «Голосование еще не состоялось, и, поскольку оно будет тайным, я бы не хотела озвучивать свое решение. Давайте дождемся результатов голосования»,— добавила она.

Депутат гордумы от ЛДПР Павел Куликов отметил, что он решение относительно того, стоит ли поддерживать господина Мутовкина на посту главы Пензы или нет, еще не принял, добавив, что «на данный момент причин поддерживать его не видит». Сам выдвигаться на пост главы города господин Куликов не планирует, поскольку считает, что у него нет шансов быть избранным, однако он выразил удивление, что его коллеги из КПРФ также не выставляют своего кандидата. «На данный момент, насколько мне известно, официально на пост главы Пензы выдвинут один человек — Владимир Мутовкин. Не исключаю, что на заседании будут озвучены имена и других претендентов. В зависимости от этого буду голосовать»,— пояснил он.

Политолог, директор Института региональной политики Валентин Мануйлов считает, что сессия городской думы пройдет «тихо и спокойно». «Изберут господина Мутовкина»,— выразил уверенность он, добавив, что других кандидатов нет, потому что «выдвигать некого».

Господин Мануйлов уточнил, что около года назад прогнозировал, что Владимир Мутовкин может занять пост главы администрации Пензы вместо Виктора Кувайцева. «С ним будет идеально комфортно работать губернатору Ивану Белозерцеву — они примерно ровесники, оба когда-то служили в органах госбезопасности»,— уточнил он. На сегодняшний день политолог прочит пост сити-менеджера подполковнику ФСБ в отставке Сергею Златогорскому. «Ранее он был вице-губернатором Пензенской области, а в последние годы работает главой Кузнецка — второго по величине и значимости города Пензенской области. У него есть сторонники в Москве. Вдобавок у губернатора Ивана Белозерцева нет скамейки запасных, из которых можно выбрать нового главу администрации Пензы»,— пояснил Валентин Мануйлов.

Марина Ковалева