Не дождался срока

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк досрочно сложил полномочия. Решение принято вчера на заседании регионального избиркома. Господин Писарюк объяснил уход с должности изменившимися жизненными обстоятельствами. Временно комиссию возглавил заместитель председателя Юрий Брызгалин. Представители политических партий положительно оценивают время, когда облизбиркомом руководил господин Писарюк. Эксперты не исключают, что отставка главы избирательной комиссии связана с возможной сменой руководства региона и новыми задачами, стоящими перед региональной выборной системой.

Вчера избирательная комиссия Саратовской области приняла отставку председателя избиркома Владимира Писарюка. В аппарате комиссии уточнили, что руководитель написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Он не только покинул пост председателя, но и вышел из состава избирательной комиссии. Временно исполнять обязанности руководителя регионального избиркома будет его заместитель Юрий Брызгалин. Информация о том, что господин Писарюк намерен уйти в отставку, появилась около недели назад, однако сам глава облизбиркома ее отрицал. Вчера он отказался комментировать свой уход с должности, отметив лишь, что это не связано с выборными процессами.

Владимир Писарюк вошел в состав избирательной комиссии Саратовской области, а затем и возглавил ее в ноябре 2017 года. Он сменил на этом посту Павла Точилкина, который был вынужден уйти с должности после скандала с нарушениями на выборах губернатора региона и депутатов областной думы 10 сентября 2017 года. После голосования, как писал „Ъ“, в область приезжала выездная комиссия ЦИК для проверки информации о нарушениях. Глава комиссии, член центризбиркома Александр Кинев заявил, что частично подтвердилась информация о том, что в итоговых протоколах ряда УИК не были отражены данные о вынесенных с участков бюллетенях для голосования, а на поступившие следом жалобы облизбирком отреагировал формально. Полномочия действующей избирательной комиссии заканчиваются в ноябре 2022 года.

Во время работы Владимира Писарюка проходили выборы президента РФ, на которых Владимир Путин набрал 78,33% голосов. Крупных выборных кампаний регионального уровня при господине Писарюке не проходило. В последний единый день голосования, 8 сентября этого года, состоялись довыборы областную думу по Заводскому району Саратова, на которых при явке 11,5% с результатом 52,2% победила самовыдвиженец Татьяна Ерохина. В тот же день проходили довыборы по одному из округов в Саратовскую городскую думу, на них единоросс Александр Абраменко набрал 36,83% ­голосов.

По информации „Ъ“, Владимиру Писарюку уже поступил ряд предложений перейти в руководство нескольких муниципалитетов, однако он пока не принял ­решения.

Представители политических партий утверждают, что у них нет серьезных претензий к работе господина Писарюка, напротив, они положительно оценивают время его работы.

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР) отмечает, что небольшие замечания к работе избиркома были, что Владимир Писарюк «не превзошел своего предшественника». «Попытка сделать выборы в регионе более прозрачными была, но она не во всем удалась»,— считает господин Денисенко.

Глава саратовского реготделения «Яблока» Александр Ермишин отметил, что в период, пока избиркомом руководил господин Писарюк, комиссия «в целом двигалась в правильном направлении в подготовке и проведении выборов на территории региона». «Впервые за долгие годы у оппозиции в регионе появился смысл бороться за голоса избирателей, не будучи уверенными в том, что в итоге в протоколах появятся нарисованные цифры, не имеющие ничего общего с реальным волеизъявлением граждан. Впервые за много лет мы не фиксировали массовых бесстыдных фальсификаций на этапе подсчета голосов»,— отметил он.

Депутат регионального парламента Александр Анидалов (КПРФ) считает, что смена руководителя избиркома потребовалась в связи с новыми взглядами на выборную систему в стране в целом. «После прошедших выборов в Москве и других регионах власть начинает делать выводы о том, что нужно менять подходы в преддверии выборов в Государственную думу. В связи с этим ожидается ужесточение ведения кампании и усиление фальсификаций. Владимир­ ­Писарюк может быть не готов к этому как сам, так и с точки зрения власти. Или, наоборот, выборы будут проходить более демократично и потребуют более тонких подходов»,— считает господин Анидалов. С другой стороны, парламентарий не исключает, что в регионе планируется смена губернатора (полномочия Валерия Радаева заканчиваются в 2022 году). «В связи с выборами могут быть новые задачи, под которые может потребоваться новый человек»,— считает депутат.

О возможной смене губернатора говорит и политолог Александр Пантелеев. Его настораживает отставка главы избиркома области, по его мнению, в регионе «меняется политический климат». «Вряд ли Владимир Писарюк ушел сам, быть чиновником такого уровня дорогого стоит. Его отставка связана с тем, что в „верхушке“ региона возникают предпосылки для перемены власти и борьбы за власть»,— считает господин Пантелеев.

Сергей Петунин