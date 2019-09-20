Исключительный вариант

Строительная компания ­«Силен» может исчезнуть из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов как недействующее юрлицо. Решение о предстоящем исключении из реестра уже принято налоговым органом, хотя сама же налоговая служба ранее обращалась в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о банкротстве компании. В региональном минстрое на информацию о предстоящем исключении «Силена» из ЕГРЮЛ пока не реагируют. Эксперты называют ситуацию «абсурдной» и отмечают, что если из-за несогласованности действий ведомств произойдет исключение компании из реестра, это может привести к серьезным дополнительным проблемам.

Как стало известно „Ъ“, ульяновская строительная компания «Силен» (ООО), до недавнего времени считавшаяся одним из крупных застройщиков в сфере строительства жилья в Ульяновске (в том числе — элитных домов в центре города), может быть исключена из единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Информация об этом появилась в статусе компании базы данных Kartoteka.ru. В карточке компании отмечено, что 11 сентября 2019 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица.

Согласно Закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», из реестра исключается недействующее юрлицо, если оно в течение последних 12 месяцев не представляло отчетности по налогам и не осуществляло операции хотя бы по одному банковскому счету, а также «при невозможности ликвидации ввиду отсутствия средств на необходимые для этого расходы и невозможности возложить эти расходы на учредителей».

Напомним, ООО «Силен» создано в 1999 году, гендиректор и владелец — Анатолий Шмелев. Согласно данным Kartoteka.ru, максимальная выручка у компании составляла в 2011 году 477 млн руб., а по итогам 2017 года снизилась до 22 млн руб., при этом убыток — 6 млн руб. Данные по отчетности за 2018 год отсутствуют. На отсутствие отчетности компании обращал внимание и региональный минстрой, который подал в августе в арбитражный суд иск с требованием приостановить на полгода деятельность компании по привлечению средств дольщиков на строительство МКД на ул. Кролюницкого в центре Ульяновска в связи с тем, что «Силен» не предоставляет отчетность, не вносит изменения в проектную декларацию и уклоняется от проведения проверок (заседание по существу состоится 24 сентября).

Дом на 220 квартир на ул. Кролюницкого в соответствии с проектом компания должна была сдать еще в 2018 году, однако МКД остался в начальной стадии возведения и включен в реестр проблемных объектов долевого строительства.

В августе 2017 года Арбитражный суд Ульяновской области приступил к рассмотрению заявления о банкротстве компании «Силен». Среди заявителей и налоговая служба с суммой требований в размере 11,7 млн руб. Однако до сих пор процедура наблюдения так и не введена. Решение арбитража о последнем переносе рассмотрения дела на 30 сентября принято на основании ходатайств регионального минстроя и компании «Силен», которые заявляли, что это необходимо «в целях защиты законных прав и интересов участников долевого строительства» уже переданного в эксплуатацию дома на ул. Мира, которые могут лишиться возможности оформления своей собственности.

Кроме того, в отношении руководства компании в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — компания не смогла показать, куда делись 8 млн руб. из 84,33 млн руб., собранных с участников долевого строительства. Следствие продолжается.

С чем связано решение ФНС о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ, неизвестно — Управление ФНС по Ульяновской области в четверг на запрос „Ъ“ не ответило. Между тем, согласно законодательству, если у налогового органа есть сведения о том, что в отношении юридического лица возбуждено дело о банкротстве или введена одна из банкротных процедур, решение о предстоящем исключении из реестра не принимается.

В соответствии с законом, окончательно «Силен» будет исключен из ЕГРЮЛ 11 декабря, если за это время не поступят заявления от заинтересованных лиц о несогласии.

Между тем региональный минстрой пока не намерен реагировать на эту информацию. «Я не знаю, что хочет налоговая, это их право. Исключат — будем разговаривать. А сейчас суд рассматривает заявления о банкротстве. Если обанкротят, мы дом заберем и будем достраивать его через фонд»,— сказал „Ъ“ замминистра строительства и архитектуры Сергей Шканов. Впрочем, вице-премьер Алсу Садретдинова в четверг вечером сообщила „Ъ“, что минстрой все же подготовит письмо в УФНС о приостановлении процедуры исключения из ЕГРЮЛ.

Получить комментарии руководства «Силена» не удалось — официальный телефон компании в течение дня не отвечал.

«Возможно, у налоговой есть основания для такого решения, но для всех нас очевидно, что ситуация абсурдная»,— считает руководитель юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев, занимающийся проблемами долевого строительства. По его мнению, исключение «Силена» из ЕГРЮЛ далее «приведет к патовой ситуации» и целому ряду проблем. «Сразу возникнет вопрос, что с имуществом, к кому оно перешло, что делать с долгами юрлица. Собственник будет претендовать на имущество, но уже не будет отвечать по долгам. Мы не знаем: вдруг имущество уже вывели, хотя без согласия дольщиков это недопустимо. И придется оспаривать исключение из реестра, чтобы решить остальные проблемы. Я считаю, сейчас нужно изо всех кричать „пожар“ и предпринимать все усилия, чтобы не допустить исчезновения юрлица. Общие надзорные полномочия у регионального минстроя на это есть»,— считает эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск