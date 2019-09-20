Имущество учхоза «Липовая гора» оценили в 30,97 млн рублей

Конкурсный управляющий ФГУП «Учхоз „Липовая гора“» Пермской государственной сельхозакадемии» опубликовал отчет о стоимости имущества предприятия. Как следует из документа, расчеты производились пермским ООО «Капитал-Оценка». В итоге рыночная стоимость 24 объектов недвижимости ФГУП составила 30,97 млн руб. с НДС. Наиболее дорогим объектом стало административное здание учхоза площадью 844,2 кв. м, расположенное в поселке Фролы. Его стоимость составила 10,258 млн руб.

В наименьшую стоимость, 3 тыс. руб., оценен фундамент разрушенного здания зерносклада. Каждый из пяти земельных участков в микрорайоне Липовая гора под разрушенными сельхозпостройками на Липовой горе оценен в 2,154 млн руб. Рыночная стоимость участка под жилую застройку площадью 2,86 тыс. кв. м составила 2,036 млн руб.

Напомним, ФГУП «Учебно-опытное хозяйство „Липовая гора“» — некогда крупный производитель мяса и молока в Пермском крае, в 2017 году был признан банкротом. Его кредиторами было принято решение перевести имущество и коллектив в два АО — «Липовая гора» и «АгроТехноПарк», а затем продать их акции. Общая кредиторская задолженность ФГУП составляет 94,5 млн руб. Основной кредитор — ООО «Центр землеустройства», сумма его требований составляет порядка 40 млн руб.