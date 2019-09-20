«Полное бездействие полиции наблюдали мы в местном избиркоме»

Представители петербургского избиркома и Центризбиркома вчера, 19 сентября, прибыли в ИКМО «Озеро Долгое», чтобы изъять бюллетени, которые хранились в помещении комиссии с 8 сентября. Несколько дней кандидаты и наблюдатели дежурили на проспекте Испытателей, чтобы никто не проник в здание и не сфальсифицировал итоги выборов. Незадолго до приезда ревизоров туда смогла попасть председатель ИКМО и провела там полтора часа. Кандидаты уверены, что пломбы были сорваны, а результаты выборов сфальсифицированы. Граждане будут добиваться их отмены. Уже готовятся иски в суды.

В числе прибывших в уже ставший скандальным муниципалитет были члены ГИК с правом решающего голоса Екатерина Фесик, Юрий Кузьмин и Марина Жданова, а также член ЦИК Александр Кинев. Он также приезжал в ИКМО днем ранее, 18 сентября, но попасть внутрь и убедиться в целостности мешков с бюллетенями ему не удалось — дверь была закрыта.

Вчера же представители СПбИК погрузили все 68 мешков в грузовой автомобиль и забрали на хранение в свое здание. Там они будут находиться в течение трех месяцев — именно столько нужно для обжалования результатов выборов.

При этом, как сообщают очевидцы, в частности экс-кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова, незадолго до приезда членов комиссий в помещение смогли попасть председатель ИКМО «Озеро Долгое» Галина Светлова и ее помощница. Проникли они туда под защитой сотрудников полиции и спортивного телосложения молодых людей, вскрыв дверь. Позднее некоторые из спортсменов были задержаны, но вскоре отпущены, пишет Закс.ру.

«Полное бездействие полиции, Следственного комитета наблюдали мы в местном избиркоме. Я, как кандидат в губернаторы, кандидаты в муниципальный совет, член этой же комиссии с правом решающего голоса требовали взломать дверь, чтобы посмотреть, чем с бюллетенями полтора часа занимается председатель. Нам сказали, что ждут какой-то команды»,— рассказала госпожа Тихонова.

Она также отметила, что опломбировка двери явно была сорвана. «Факт проникновения зафиксирован, есть видео и соответствующие акты. Наша партия («Справедливая Россия».— “Ъ”) будет подавать в суд»,— резюмировала депутат.

Всего в помещении, где, по словам очевидцев, была сорвана пломба, находились 68 мешков с бюллетенями. Надлежащим образом опломбированы были только пять. Остальные просто заклеены скотчем. Также была нанесена дата: «8 сентября», когда они якобы были запечатаны. При этом в нескольких УИКах был назначен пересчет голосов, сообщает руководитель аппарата «Справедливой России» в Петербурге Кристина Черемных, а следовательно, они не могли быть запечатаны в день голосования.

«Представители ГИК и ЦИК приехали уже с госпожой Светловой, которая своим ключом открыла им дверь (замок успели поменять.— "Ъ"). Мы провели осмотр, в ходе которого оказалось, что пломбировка выполнена с нарушениями. Бумаги были наклеены по-другому, к тому же были видны следы свежего клея, а также не все подписи, которые мы оставляли, сохранились»,— подчеркнула госпожа Черемных.

При этом член ГИК Марина Жданова заявила, что мешки запечатаны, не нарушена целостность упаковки и судить о том, что они неправомочно хранились и вскрывались, она не может. «Выводы будут делать соответствующие органы»,— резюмировала она.

Кристина Черемных также рассказала “Ъ”, что президиум «Справедливой России» провел вчера заседание, на котором было решено направить обращения в Следственный комитет и прокуратуру по фактам происходившего в помещении ИКМО на проспекте Испытателей. Региональное отделение также намерено обратиться в Следственный комитет, в частности, с просьбой проверки законности проникновения в помещения председателя ИКМО и условий хранения бюллетеней.

Ранее во время официальной опломбировки мешков с бюллетенями из «Озера Долгого» полицейские на руках вынесли кандидата в совет данного муниципалитета Илью Шмакова. В отношении него был составлен протокол о неповиновении требованиям сотрудников.

Также к ИКМО дважды приезжали пожарные машины. Первый раз — 12 сентября, тогда, по словам кандидата от партии «Яблоко» Вячеслава Тутушкина, они намеревались залить помещение с бюллетенями, но не стали этого делать, потому что признаков возгорания не было, пишет «Медиазона». Второй раз был вчера, 19-го числа, однако огнеборцы никаких действий не предпринимали.

Олег Дилимбетов