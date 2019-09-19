Экс-председатель избиркома Коми осуждена на шесть лет по обвинению в получении взятки

Сыктывкарский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя региональной избирательной комиссии Елены Шабаршиной. До возбуждения уголовного дела она занимала должность руководителя администрации главы Коми.

Госпожа Шабаршина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1,56 млн руб. Кроме того, она два года не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе и в органах местного самоуправления. Подсудимая вину не признала.

Суд установил, что председатель избиркома с декабря 2010 года по август 2015 года получила от бывшего первого заместителя председателя правительства Коми взятки на сумму свыше 1,56 млн руб. За вознаграждение председатель избиркома представляла первому зампредседателя правительства региона оперативную информацию о ходе выдвижения кандидатов, о поступающих жалобах, о подведении итогов выборов. Расследование по делу осуществлено СУ СКР по Республике Коми.

Адвокаты осужденной заявили о том, что Елена Шабаршина планирует обжаловать приговор, считая, что ее вина в ходе следствия и суда не доказана. Госпожу Шабаршину взяли под стражу в зале суда по итогам оглашения приговора.

Дарья Шучалина, Сыктывкар