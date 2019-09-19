Заксобрание отклонило законопроект губернатора о выборах мэра Владимира

Законодательное собрание Владимирской области отклонило законопроект губернатора Владимира Сипягина, позволяющий вернуть прямые выборы мэра Владимира. Об этом “Ъ” сообщил вице-спикер заксобрания Роман Кавинов («Единая Россия»).

Законопроект предусматривал право гордумы Владимира самостоятельно определить порядок избрания главы: оставить существующую схему, при которой сити-менеджер избирается из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией, или ввести прямые выборы. Господин Кавинов отметил, что действующая схема была «не так давно принята», а в областной закон, в соответствии с которым определяется процедура избрания глав, «только за этот год работы пятый проект поправок вносится». «Желание было такое — принята схема, определена, вот пусть она и работает, чем закон постоянно менять»,— заявил вице-спикер заксобрания.

Прямые выборы мэра были отменены во Владимире в 2010 году. Администрацию Владимира с 2011 года возглавляет Андрей Шохин («Единая Россия»). Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (избран в 2018 году) — член ЛДПР.

Александр Тихонов, Ярославль