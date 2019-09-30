Венеция в «Европе»

Работая над проектами новой столицы, император Петр I задумывал воссоздать планировку живописной Венеции с ее изящными набережными, кружевными мостами и бесконечными каналами. Красивейшие ансамбли Петербурга были созданы выдающимися итальянскими архитекторами, в том числе Карло Росси, автором величественного здания Главного штаба, ныне Эрмитажа, и исторического фасада Гранд Отеля Европа. О любви современных горожан к Италии свидетельствует популярность итальянской оперы и средиземноморской кухни.

Для тех, кто хотел бы провести уикенд в венецианском стиле, не покидая пределов России, в Belmond Grand Hotel Europe на Итальянской улице создали люкс Hotel Cipriani.

Неочевидная на первый взгляд связь петербургского отеля с венецианским на самом деле абсолютно прозрачна. Люкс назвали Cipriani в честь легендарного отеля Belmond Hotel Cipriani, приобретение которого Джеймсом Шервудом в 1976 году положило начало коллекции исключительных отелей, поездов и речных круизов, известных под названием Belmond. Оба отеля входят в компанию Belmond.

В номере отеля Cipriani Фото: пресс-служба отеля

У отеля Cipriani интересная история. Он расположен на острове Джудекка, и открыл его в 1958 году Джузеппе Чиприани, тот самый, в чьем знаменитом Harry's Bar были изобретены карпаччо и «Беллини». Со временем к зданию присоединили два палаццо XV века и пристроили бассейн. Утопающий в садах, с видом на лагуну и площадь Сан-Марко, Cipriani стал одним из символов Венеции. Здесь останавливаются Клинт Иствуд, Гвинет Пэлтроу, Дэниел Крейг и Аль Пачино, хранящий в отеле свои личные шелковые простыни на случай неожиданного приезда, а Джордж Клуни даже составил для постояльцев два коктейля: Buonanotte и Nina's Passion, названный в честь матери актера.

В номере отеля Cipriani Фото: пресс-служба отеля

Belmond Grand Hotel Europe стандартам отеля-побратима следует безукоризненно. Выполненный в теплых средиземноморских тонах двухкомнатный люкс по-венециански роскошен. В распоряжении гостей просторная гостиная с обеденным столом, подходящая и для проведения вечеринок, спальня и ванная, отделанная итальянским мрамором. Номер украшает небольшая, но изысканная коллекция искусства, центральное место в которой занимает полотно середины XIX века с изображением Большого канала и базилики Святого Марка. Стены номера в классической палитре Карло Росси завершены широким фризом с лепными вазонами. Находящееся в гостиной антикварное зеркало увенчано овальным лепным медальоном, по бокам у него напоминающие античные колонны профилированные пилястры.

В номере отеля Cipriani Фото: пресс-служба отеля

В программе Belmond Grand Hotel Europe есть и прогулка на настоящем венецианском катере: можно любоваться городом в необычных ракурсах, попивая свой «Беллини». Желающим продолжить развлекаться с итальянским акцентом следует попробовать легкие десерты Delizie by Cipriani по оригинальной рецептуре венецианского отеля, а также домашнее мороженое страчателла, шоколадный торт капрезе без муки, тирамису и другие сладости.

Владимир Гридин