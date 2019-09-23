Куба рядом



Кубинский колорит привлекает туристов со всего мира. И не удивительно, ведь второй такой страны нет, пожалуй, на всем белом свете: революционная романтика, белоснежные пески пляжей, бурная ночная жизнь и атмосфера 50-х годов прошлого века.

Когда ехать

Лето на острове жаркое, что называется, на любителя, а вот начало осени на Кубе отлично подходит для отдыха: в это время температура опускается до +30–32°C. Загорать можно без проблем и утром, и вечером, что и делает основная масса туристов, отправляющихся сюда за пляжным отдыхом и ярким кубинским солнцем. К середине ноября жара спадает до приятных 25–28 градусов, а воды Карибского моря охлаждаются до 27–29 градусов. По мнению экспертов, это идеальные погодные условия для многочасового дайвинга!





Как добраться

Туристическая компания Coral Travel возобновила чартерную перевозку на Кубу. Долететь до острова можно прямым рейсом авиакомпании Royal Flight (примерно 11 часов 30 минут туда и 11 обратно). Рейсы Москва—Варадеро выполняются два раза в неделю (четверг, воскресенье). Есть также прямой чартерный перелет из Москвы до Ольгина той же авиакомпании Royal Flight.

Водопад Эль-Ничо в районе Сьерра-де-Тринидад Фото: Coral Travel





Виза

Если вы, как российский турист, летите на срок меньше месяца, то виза вам не нужна. Но имейте в виду, что таможенники при пересечении границы, скорее всего, попросят вам предъявить не только загранпаспорт, но и обратный билет, и медицинскую страховку.





Где жить

Один из лучших отелей Гаваны — Iberostar Grand Packard 5*, он расположен на улице Пасео-дель-Прадо, неподалеку от дворца Веласко и Капитолия. Из номеров открываются панорамные виды на город, Флоридский залив и старинную крепость Морро. В отеле есть несколько ресторанов с креольской и испанской кухней, бары и сигарный салон, а также зал, в котором по вечерам проходят костюмированные шоу и концерты местных музыкантов.

Если вы собираетесь отдыхать на Варадеро, самом популярном курорте на Кубе, вам больше 18 лет и дети с вами не едут, вам, скорее всего, понравиться пятизвездный Melia Las Americas. В отеле придерживаются концепции Adults Only, поэтому спокойствие на отличном гостиничном пляже постояльцам гарантировано. Еще одно достоинство —возможность прямого доступа в гольф-клуб Varadero Golf Club и на поле с 18 лунками. Для тех, кто недостаточно хорошо освоил эту игру, есть специальная площадка, на которой можно отрабатывать удары вместе с инструктором. В отеле работают пять ресторанов, в том числе рыбный, с изобилием свежих морепродуктов в меню. Отели международной сети Melia расположены на всех основных курортах Кубы. А различная концепция (семейные, или только для взрослых) позволяет радушно принимать как пары, так и большие семьи с детьми.





Что смотреть

ГАВАНА

Знакомство с Гаваной при помощи подготовленных гидов можно уложить в один день. Начните прогулку по городу со смотровой площадки самого высокого моста Кубы Бакунаягуа, прокатитесь на ретрокабриолете по проспекту Карлоса Третьего — это главная улица города с историческими зданиями, старинными кинотеатрами и маленькими магазинчиками.

Гавана Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

После отправляйтесь в городок Коимар, где Эрнест Хемингуэй с удовольствием рыбачил и писал свои романы, попивая прохладный дайкири, а затем поезжайте к крепости Эль-Морро, с высоты которой можно полюбоваться самыми живописными панорамными видами Гаваны. Опытные путешественники советуют завершить экскурсионный день расслабленным наблюдением за закатом с набережной Гаваны Малекон. Утверждают, что это один из красивейших закатов Карибского моря. На набережной можно по-настоящему ощутить колорит и атмосферу местной жизни: послушать уличных музыкантов, бренчащих на расстроенных гитарах, посмотреть на веселящихся в воде детей или на усталых рыбаков, выгружающих улов из лодок. Кстати, свежевыловленную и приготовленную на гриле рыбу можно попробовать здесь же, в одном из небольших ресторанов, которые называют paladares.

Люди танцуют на улице Гаваны Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Вечер в Гаване определенно стоит посвятить кабаре «Тропикана». Не опаздывайте —представления начинаются ровно в 22:00. Кабаре Beau Site («Красивое место») открылось в Гаване еще в 1939 году, а год спустя владелец переименовал его в «Тропикану» по названию широко популярной в те времена одноименной песни. В шоу «Рай под звездами», поставленном в стиле 50-х годов прошлого века, участвуют около 200 танцовщиков и танцовщиц, 8 вокалистов, а также большой оркестр с живой музыкой. В стоимость билета входит приветственный коктейль, 1/4 бутылки рома и небольшая закуска. Посетителей угощают сигарами, поэтому большинство столов окутано клубами дыма. Кстати, курить сигару на Кубе принято определенным образом: глоток крепкого кофе, затем глоток рома, а затем медленно вдохнуть ароматный дым.





ВАРАДЕРО

Всемирно знаменитый пляж с первоклассными отелями и развлекательными центрами простирается вдоль северной части полуострова Hicacos. Сюда приезжают, чтобы получить красивый загар, пить коктейль «куба либре» и танцевать на дискотеках до самого рассвета.

Варадеро Фото: Coral Travel

Еще Варадеро — настоящий рай для дайверов: зона погружений тянется от залива Matanzas до западной окраины архипелага Jardines del Rey. Что здесь смотреть? Подводную пещеру Ojo del Megano диаметром 70 м, а также морской парк Cayo Pedra del Norte площадью более 2 квадратных миль. Туристы погружаются здесь, чтобы заняться wreck-дайвингом — изучить останки затонувшего ракетного катера, старого фрегата с палубными орудиями и транспортного самолета. Власти специально затопили здесь все эти суда, чтобы организовать крупнейший подводный артефакт. Тем не менее погружение производит на ныряльщиков неизгладимое впечатление. Ведь помимо кораблей на дне находятся еще и огромные колонии кораллов со множеством тропических рыб.

Сьенфуэгос Фото: Coral Travel

Сравнительно недалеко от Варадеро находится Сьенфуэгос, город, основанный французскими колонистами в 1819 году вокруг великолепной бухты и получивший в свое время титул «Южная жемчужина» за превосходную планировку улиц. Его по праву считают архитектурным сокровищем XIX века. Огромный коралловый риф, который тянется вдоль всего побережья, и почти нетронутая цивилизацией красота подводного мира привлекают в эти края туристов со всего мира. Еще одна местная знаменитость — «Нотр-Дам», коралловая шестиметровая колонна, которую так окрестили из-за ее сходства с парижским собором.





ТРИНИДАД

Это еще один знаковый город Кубы. Можно сказать, что он застыл во времени, как доисторическая муха в куске янтаря. Здесь все сохранилось так, как было во времена конкистадоров и испанской колонизации: огромные каменные дома, выкрашенные в разные цвета и крытые коричневой черепицей, неровные дороги, вымощенные камнем. Посетите Пласа Майор с окружающим ее ансамблем зданий в стиле креольского барокко, а также знаменитую таверну «Ла Канчанчара». Загляните в древнюю церковь Святой Троицы, а также дворец Брунета (сейчас более известен как «Романтический музей»), который был построен в 1812 году. В нем собрана огромная коллекция предметов обстановки и картин XIX века.

Тринидад Фото: Coral Travel

Сравнительно недалеко от Тринидада расположен Кайо-Ларго — «остров пеликанов». Он находится у юго-западного побережья Кубы и омывается Карибским морем. На остров можно попасть воздушным путем (всего 30 минут полета), через международный аэропорт. Кайо-Ларго — самый изолированный остров страны, поэтому природа здесь сохранилась практически в первозданном виде.





ОЛЬГИН

Ольгин — второй по значению курортный район страны после Варадеро. Он находится в противоположной, восточной части острова. Именно здесь расположен один из самых красивых пляжей Кубы — Плайя-Эсмеральда. Главная достопримечательность Ольгина — холм Креста, который возвышается над городом. На вершину холма, на котором расположены смотровая башня и обзорная площадка, открывающая панораму всего города, ведут 458 ступеней. Здесь, на вершине, 3 мая 1790 года, во время жесточайшей засухи, был установлен крест. Каждый год в этот день жители города Ольгин поднимаются на холм, чтобы отметить чудодейственное спасение города от гибели. Ну и, конечно, Куба не Куба без фабрики сигар. В Ольгине туристов учат отличать качественные сигары от подделки, рассказывают, зачем кубинки скручивают сигары на бедре, и продают продукцию по фабричным ценам.

Ольгин Фото: Coral Travel

Недалеко от курорта находится древняя столица Кубы Сантьяго-де-Куба. Второй по величине город страны славен не только богатым революционным прошлым, это еще и музей под открытым небом, гуляя по которому попадаешь в атмосферу XVI века. Большинство туристических объектов находятся под защитой ЮНЕСКО и признаны культурным достоянием человечества. Еще один колоритный город — Гибара, или «Белая Вилла». В нем тесно переплетены африканская, кубинская и французская культуры. Неподалеку от Гибары находится маленький островок Кайо-Санта-Мария (длиной 13 км и шириной около 2 км). Он причисляется к архипелагу с романтичным наименованием Королевские Сады и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый молодой кубинский курорт, который скоро обгонит по популярности раскрученные Варадеро и Кайо-Ларго. Все отели здесь стоят на первой линии и работают по системе All inclusive.





Что привезти домой

Одним из самых популярных подарков с острова Свободы является ром (от $5 и до $50 за бутылку), ведь Куба — это родина «пиратского напитка». Учтите, что вывозить можно не больше 3 л.

Черные кораллы (от $200). Местные жители верят, что они обладают уникальными целительными свойствами. Имейте в виду, что на рынках около 90% «кораллов» — подделки и покупать стоит лишь в официальных магазинах. И если вы хотите вернуться домой с «кубинской жемчужиной», то необходимо получить в магазине счет-фактуру. Лайфхак: настоящий черный коралл отливает на свету красным.

Картины кубинских художников (обычно встречаются портреты Че Гевары, городские пейзажи и сценки из местной жизни). Цена на них начинается от $10 и может достигать нескольких тысяч. Обязательно просите квитанцию о покупке, в противном случае картину могут конфисковать на таможне. И учтите, что при вылете вам нужно будет заплатить за картину несколько долларов таможенной пошлины.

Кофе (от $3 за 1 кг). На острове производят первоклассный кофе. Какой именно выбрать? На Кубе больше всего ценятся два местных сорта — Arabica Serano Washed и Turquino Сubita.

Сигары (от $20 за коробку). Они бывают разных форм и размеров. Самые популярные — «Кохиба», «Ромео и Джульетта», «Партагас». Отличный подарок друзьям, но учтите, что больше 50 сигар вывозить запрещено.

Со всеми предложениями по отдыху на Кубе можно ознакомиться на сайте coral. ru.

Александр Пигарев