ЦОДД предупредил о заморозках в Москве и области в ночь на 20 сентября

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей Москвы и Московской области быть предельно внимательными на дорогах в связи с первыми заморозками осеннего сезона в четверг, 19 сентября. Водителям советуют отказаться от личных автомобилей в ночное время в пользу городского транспорта, а также предупреждают о возможных негативных последствиях на дорогах из-за гололедицы.

Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны. МЧС прогнозирует заморозки в воздухе от -1 до -3 °C. На дорогах может быть скользко и опасно. Такая ситуация сохранится до 21 сентября. По возможности - выбирайте метро. pic.twitter.com/wsWLGzr6kw — ЦОДД (@gucodd) 19 сентября 2019 г.

Согласно сообщению МЧС (есть в распоряжении “Ъ”), в столичном регионе с 19 по 21 сентября в утренние и ночные часы ожидаются заморозки в воздухе от –1 до –3°С.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал сильный ветер, дождь и мокрый снег на территории европейской части России в воскресенье, 22 сентября. В Москве отрицательные значения температуры ожидались только в ночь на 23 сентября.