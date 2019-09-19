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ЦОДД предупредил о заморозках в Москве и области в ночь на 20 сентября

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей Москвы и Московской области быть предельно внимательными на дорогах в связи с первыми заморозками осеннего сезона в четверг, 19 сентября. Водителям советуют отказаться от личных автомобилей в ночное время в пользу городского транспорта, а также предупреждают о возможных негативных последствиях на дорогах из-за гололедицы.

Согласно сообщению МЧС (есть в распоряжении “Ъ”), в столичном регионе с 19 по 21 сентября в утренние и ночные часы ожидаются заморозки в воздухе от –1 до –3°С.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал сильный ветер, дождь и мокрый снег на территории европейской части России в воскресенье, 22 сентября. В Москве отрицательные значения температуры ожидались только в ночь на 23 сентября.

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